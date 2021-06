Les fans de Keith David célèbrent l’acteur emblématique à l’occasion de son 65e anniversaire

Le seul et unique Keith David vient d’avoir 65 ans, alors les fans de l’acteur vétéran et de l’artiste voix off célèbrent l’occasion. Avec une grande variété de rôles au cours des dernières décennies, Keith est particulièrement apprécié des fans d’horreur pour ses rôles dans des films classiques comme La chose et Ils vivent. Il est tout aussi apprécié pour ses nombreux rôles de voix, qui incluent le rôle de Goliath, le favori des fans dans la série animée culte classique. Gargouilles.

En l’honneur de l’anniversaire de David, des fans rendent hommage sur les réseaux sociaux. Sur Twitter, un fan a déclaré: « C’est l’anniversaire de Keith David aujourd’hui, alors montrez un sacré RESPECT à un homme avec la gamme la plus folle! »

C’est l’anniversaire de Keith David aujourd’hui alors montrez un sacré RESPECT à un homme avec la gamme la plus folle ! pic.twitter.com/AUb19D6OR2 – « Entretien avec la vaccination » (1994) (@ ReverendSteve) 4 juin 2021

Les humanoïdes du podcast Deep Dive ont tweeté : « #BOTD : Keith David, la voix d’or derrière tant de personnages et d’acteurs différents pour de nombreux films de genre et au-delà, ainsi que les favoris des résidents La chose et Ils vivent. Les Humanoïdes lui souhaitent un très joyeux anniversaire ! »

#BOTD: Keith David, la voix d’or derrière tant de personnages différents et acteur de personnages pour de nombreux films de genre et au-delà, ainsi que les favoris résidents THE THING et THEY LIVE. Les Humanoïdes lui souhaitent un très joyeux anniversaire ! pic.twitter.com/tsQEnQMKuz – Humanoïdes de la plongée profonde (@HFTDeepDive) 4 juin 2021

Un autre tweet dit: « C’est l’anniversaire de Keith David aujourd’hui !! Il a fait un travail incroyable en jouant Bolo et est un acteur et un VA si talentueux ! Tellement heureux qu’il soit dans FS !! »

C’est l’anniversaire de Keith David aujourd’hui !! Il a fait un travail incroyable en jouant Bolo et est un acteur et un VA si talentueux ! Tellement content qu’il soit dans FS !! #FinalSpacepic.twitter.com/RKKs1hck9F – Faits spatiaux finaux – SPOILERS (@FinalFacts) 4 juin 2021

Incluant un GIF de David dans La chose, un autre fan écrit : « Joyeux anniversaire à la voix emblématique de l’animation, des jeux vidéo et des publicités, ainsi qu’à l’un des meilleurs et des plus divers acteurs de l’ère moderne, Keith David. Vu ici dans son premier grand rôle au cinéma , The Thing de John Carpenter. »

Joyeux anniversaire à la voix emblématique de l’animation, des jeux vidéo et des publicités, ainsi qu’à l’un des meilleurs et des plus divers acteurs de l’ère moderne, Keith David. On le voit ici dans son premier grand rôle au cinéma, The Thing de John Carpenter. pic.twitter.com/DYiCKN7IA0 — ☠️ (@DwgpndSurf) 4 juin 2021

« Joyeux anniversaire à l’acteur, doubleur et producteur Kevin David », dit quelqu’un d’autre, ajoutant une photo de David posant avec ses Emmy Awards. « Il est apparu dans de nombreux projets Film/TV/Voix dont La chose, Section, Ils vivent, Pas de noir, Présidents morts, Armageddon, Princesse Mononoke, Requiem pour un rêve, Gargouilles, 21 ponts, crash, entre autres. »

Joyeux anniversaire à l’acteur, doubleur et producteur Keith David. Il est apparu dans de nombreux projets Film/TV/Voix dont The Thing, Platoon, They Live, Pitch Black, Dead Presidents, Armageddon, Princess Mononoke, Requiem for a Dream, Gargoyles, 21 Bridges, Crash, entre autres. pic.twitter.com/YtngIFJA7T – Dvd papa (@DVD_Daddy) 4 juin 2021

Un autre fan de la voix off de David ajoute : « Joyeux anniversaire au magnifique Keith David, la voix de Goliath (Gargouilles), Al Simmons/Spawn (série HBO) et Dr. Facilier (La princesse et la grenouille) ! Profitez de votre journée spéciale, monsieur! Félicitations! »

Joyeux anniversaire au magnifique Keith David, la voix de Goliath (Gargoyles), Al Simmons/Spawn (série HBO) et Dr. Facilier (La Princesse et la Grenouille) ! Profitez de votre journée spéciale, monsieur! Félicitations! pic.twitter.com/vJh2a5YeeS – Omeed M. (Ironhide) (@Ironhide251) 4 juin 2021

« Le légendaire #KeithDavid a un anniversaire aujourd’hui ! » un autre tweet lit. « Quel est votre rôle préféré ? Il est membre de la royauté dans l’horreur, la science-fiction, le jeu vidéo et le travail de voix off animée et il sera toujours celui de Child. La chose pour moi!! »

#FilmTwitter#CinephileDogpile le légendaire #KeithDavid a un anniversaire aujourd’hui! Quel est votre rôle préféré ? Il est royal dans l’horreur, la science-fiction, les jeux vidéo et les voix off animées et il sera toujours Child’s in The Thing pour moi !! ????❤️ #horreurpic.twitter.com/xZpO2ns2Ob – Nathaniel (@NathanielPNW) 4 juin 2021

Et un autre tweet de Fangoria dit : « Joyeux anniversaire à l’homme à la voix d’horreur – Keith David ! Que ce soit La chose ou alors Ils vivent ou même Gargouilles, M. David est une telle icône dans plusieurs genres. »

Joyeux anniversaire à l’homme à la voix d’horreur – Keith David ! Que ce soit THE THING ou ILS LIVE ou même GARGOYLES, M. David est une telle icône dans plusieurs genres. pic.twitter.com/wLpfkSLadA – FANGORIA (@FANGORIA) 4 juin 2021

David continue à jouer fréquemment dans divers projets sur grand et petit écran. Il a récemment été vu dans le film d’horreur Le septième jour avec Guy Pearce et Stephen Lang, et apparaîtra dans la prochaine comédie Débranchement avec Eva Longoria et Lea Thompson. L’acteur exprime également Kind Andrias Leviathan dans la série Disney Amphibiens, est apparu dans un épisode récent de la série d’horreur Creepshow de Shudder, et a repris le rôle de Spawn du jeu vidéo Combat mortel 11.

Joignons-nous à la foule pour souhaiter un très joyeux anniversaire à M. Keith David! Vous pouvez célébrer l’occasion en regardant Gargouilles sur Disney +, ou vous pouvez faire votre choix parmi l’un de ses autres projets au cours de cette longue carrière. Il y a aussi plus de messages d’anniversaire à David à voir sur Twitter.

C’est le 65e anniversaire de Keith David ! pic.twitter.com/y5J1vigdma – zachboysummer (@azachtheblock) 4 juin 2021

Joyeux anniversaire Keith David la voix derrière certains de mes personnages Disney préférés pic.twitter.com/yOrYlMngGv — Avenjedi ???????????? #ThankYouDuckTales (@Avenjedi81217) 4 juin 2021

Joyeux anniversaire à @ImKeithDavid star de l’épisode de la série audio Tales from the Crypt « Fare Tonight With Augmentant Clotiness » ! #TalesfromtheCrypt#KeithDavid#PutTalesfromtheCryptonHBOMaxpic.twitter.com/IX4qAHuRaD – Contes de la crypte (@CryptKeeper1225) 4 juin 2021

Joyeux 65e anniversaire à Keith David pic.twitter.com/t9bPrZGjul – Culture pop beurrée (@ButteredPop) 4 juin 2021

Sujets : Anniversaires