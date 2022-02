Les fans de Kanye qui ont dépensé 200 € pour écouter le nouvel album laissé sans rien

Le Stem Player est un petit appareil en forme de disque comme un lecteur MP3 avec des fonctionnalités supplémentaires et une personnalisation des chansons.

Le lecteur décompose les chansons en « tiges » et les utilisateurs peuvent ajuster les gammes vocales, la batterie, la basse avec des commandes tactiles.

D’autres contrôles inhabituels incluent la possibilité d’isoler certains éléments audio dans les chansons et d’ajouter des effets.

L’intention était que l’album de Ye soit disponible gratuitement via le Stem Player pour ceux qui ont acheté l’appareil.

Un utilisateur de Twitter a écrit : « Vous avez dépensé 200 € et vous n’avez même pas reçu l’album [skull emoji]. »

Ye a donné un concert en direct et un événement d’écoute hier au LoanDepot Park à Miami pour célébrer la grande sortie et les gens peuvent désormais regarder une diffusion en direct de l’événement sur YouTube.

Une illusion a également vu Ye marcher sur l’eau et ceux qui ont rejoint le flux en direct avant l’événement ont vu un cœur battre pendant les deux premières heures et 45 minutes.

Cela comprenait des morceaux inédits comme Flowers et des artistes de collaboration comme Migos et Jack Harlow, qui sont apparus avec Ye sur scène pendant que leurs morceaux étaient joués et diffusés.