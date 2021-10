Les fans de JRPG classiques devraient garder un œil sur 8-Bit Adventures 2, en route pour PS5, PS4

Abonnez-vous à Push Square sur

Si vous êtes un fan des vieux jeux Dragon Quest ou Final Fantasy – vous savez, ces RPG japonais confortables et pixelisés de l’époque – vous voudrez certainement garder un œil sur 8-Bit Adventures 2. Développé par Australian studio indépendant Critical Games, il y a une passion claire pour les classiques ici, et il y a un réel potentiel dans la bande-annonce intégrée ci-dessus.

Le communiqué de presse dit tout. 8-Bit Adventures 2 a « un scénario sérieux et engageant ; des personnages faciles à aimer ; des batailles stratégiques au tour par tour ; une personnalisation poussée des groupes ; des monstres bizarres ; une bande-son inoubliable ; et un vaste monde fantastique, traversé par Airship, et rempli de personnes pleines de personnalité – le tout animé par des visuels vibrants inspirés de 8 bits. »

Il continue: « 8-Bit Adventures 2 est tout ce que vous aimez des JRPG de l’ère NES, SNES et PS1 – avec tout le charme, le cœur et l’âme, mais aucun inconvénient. » Que pourrais-tu vouloir de plus?

Le jeu arrive sur PlayStation 5 et PlayStation 4, mais nous n'avons pas encore de fenêtre de sortie.