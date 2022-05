Les fans de Johnny Depp veulent que son avocat Camille Vasquez joue Mera dans Aquaman 2

La campagne sur les réseaux sociaux pour refondre Mera en Aquaman et le royaume perdu continue, alors que l’avocat Camille Vasquez est apparu comme la dernière suggestion des fans de Johnny Depp. La semaine dernière, le procès en diffamation impliquant Depp et son ex-femme Amber Heard a pris fin, le jury va maintenant délibérer si l’une ou l’autre des parties avait prouvé sans équivoque leur cas. Depp avait poursuivi Heard pour 50 millions de dollars, alléguant qu’il avait été diffamé par de fausses allégations de violence domestique, tandis que Heard avait contre-poursuivi pour 100 millions de dollars, insistant sur le fait qu’elle disait la vérité et que c’était elle qui était diffamée.

Au cours du procès, Vasquez est devenu la star aux yeux de nombreux observateurs, même avec des célébrités comme le demandeur et le défendeur. Son nom a toujours été à la mode alors que les fans de Depp louent les compétences de l’avocate dans la salle d’audience, estimant qu’elle a fait un travail incroyable pour défendre l’ancienne pirates des Caraïbes étoile. Le procès étant terminé, son nom est à nouveau à la mode, car de nombreux fans suggèrent que Vasquez joue Mera dans Aquaman 2 et certains partagent une image photoshoppée de Vasquez dans le rôle.

Est-ce que c’est Camille Vasquez ou quelqu’un d’autre qui remplacera Amber Heard dans le rôle de Mera ?

Camille Vasquez n’est pas une actrice, donc il n’y a évidemment aucune raison de croire qu’elle serait vraiment partante pour le rôle de Mera dans Aquaman 2. Auparavant, les fans recherchaient d’autres actrices populaires pour obtenir le rôle. Emilia Clarke a beaucoup proposé de fans comme une bonne option pour Mera dans le DCEU. Il a été déclaré dans le procès qu’ Amber Heard et Jason Momoa avaient un manque de chimie, ce qui a conduit à des discussions potentielles sur la refonte.

De nombreux fans pensent que Clarke serait un remplaçant parfait étant donné sa chimie éprouvée à Momoa grâce à leur travail ensemble sur Jeu des trônes. Pendant ce temps, Blake Lively a été suggéré par de nombreux autres fans. D’autres auront leur propre opinion sur la question de savoir si Heard doit rester dans le rôle ou le confier à quelqu’un d’autre, mais, dans tous les cas, rien ne semble indiquer que Heard soit retiré du film.

Alors que Aquaman et le royaume perdu avait été reporté à 2023, le tournage du film est terminé. Les reprises avec un nouveau Mera seraient très coûteuses, et il semble peu probable que cela se produise en partie pour cette raison. Le rôle de Heard aurait été réduit à moins de dix minutes, et lors de son témoignage, Heard a confirmé que la présence de Mera avait été considérablement réduite par rapport au scénario original qu’elle avait reçu. L’actrice a fait valoir devant le tribunal que le rôle avait été réduit en raison de déclarations diffamatoires faites par l’équipe juridique de Depp, mais le producteur Walter Hamada a déclaré que ces commentaires n’affectaient pas le rôle de Heard dans le film.

Dans tous les cas, les plans pourraient toujours changer en fonction de l’issue du procès. Si le jury déclare Heard coupable, cela pourrait inciter Warner Bros. à se sentir plus obligé de faire retirer l’actrice du film. Aquaman et le royaume perdu sortira en salles le 17 mars 2023.