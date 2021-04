Les fans de Johnny Depp trolling Amber Heard sur Twitter

Les épisodes de la vie de Johnny Depp Oui Ambre a entendu Après leur mariage troublé, qui a abouti à des accusations croisées et à des poursuites judiciaires, ils semblent n’avoir aucune fin. Ce qui semblait être un grand jour personnellement pour l’actrice, a fini par être éclipsé par les fans de l’acteur, qui ils l’ont trollée sur Twitter il y a quelques jours et lui ont de nouveau exprimé leur soutien.

Ce n’est pas quelque chose de maintenant, puisque plus d’une fois les fidèles adeptes de l’interprète de Jack Sparrow se sont mobilisés virtuellement pour faire des requêtes, telles que Disney reconsidère pour faire partie de Pirates des Caraïbes ou quoi Warner Bros. examine la possibilité de le réembaucher, ou à défaut, il licencie également son ex-femme.

Ce qui s’est passé, c’est que Le 22 avril, elle a eu 35 ans et les fans de Johnny n’avaient pas de meilleure idée que de faire une farce à Heard.. Sur le réseau social Twitter, ils ont fait du hashtag « #HappyBirthdayAmberHeard » une tendance, mais accompagné d’un autre tag, qui était habituel lors de la déclaration: « #JusticeForJohnnyDepp ». Découvrez quelques-uns des messages!

Il existe toutes sortes de publications, telles que ceux qui se moquent simplement d’Amber en croyant qu’elle la félicite vraiment pour son anniversaire, ceux qui lui demandent d’aller en prison, ceux qui ont montré certaines des preuves que Depp a données à l’époque et ceux qui se sont opposés à l’opinion de ceux qui ils la défendent.

C’est une histoire qui se poursuivra et dont on continuera de parler, car le procès a été retardé plusieurs fois en raison de la crise sanitaire du Covid-19 et aura finalement lieu le 11 avril 2022. Tout semble continuer son cours, malgré le fait que la défense de Ambre a entendu Il a récemment demandé que le procès soit suspendu, car il manque de soutien, mais pour le moment il n’y a pas eu de réponse de la Cour.