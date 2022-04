Les fans de Johnny Depp relancent la pétition pour le retour du capitaine Jack Sparrow dans Pirates 6

De nombreux fans de Johnny Depp n’abandonnent pas encore l’idée de le revoir en tant que capitaine Jack Sparrow. À l’heure actuelle, Depp est au milieu d’un procès en diffamation après avoir poursuivi son ex-femme Amber Heard pour 50 millions de dollars, arguant qu’elle avait fabriqué des allégations d’abus qui l’avaient fait virer par Disney du pirates des Caraïbes séries. Selon Depp, il y avait eu des discussions avec Disney à propos de Pirates des Caraïbes 6mais ces pourparlers se sont arrêtés lorsque Heard a écrit un éditorial en 2018 se décrivant comme une survivante de violence domestique.

Les fans espéraient convaincre Disney de ramener Depp pour un autre pirates film en lançant une pétition sur Change.org exigeant son retour. Le nouveau procès de l’acteur a attiré une attention renouvelée sur la pétition, et de nombreuses nouvelles signatures ont été ajoutées depuis le début du procès. Au moment d’écrire ces lignes, la pétition a dépassé les 285 000 signatures et de nouveaux noms apparaissent continuellement à mesure que ce nombre ne cesse d’augmenter.

Vous pouvez lire une partie de la description de la pétition ci-dessous, et vous pouvez ajouter votre nom si vous le souhaitez en vous rendant sur Change.org.

« Johnny Depp a été un acteur phénoménal tout au long de sa carrière. Depp a été retiré du film Pirates des Caraïbes par Walt Disney’s Company. Cela est malheureusement dû au fait que son ex-femme Amber Heard a menti et déclaré que Depp l’avait battue. Il a été prouvé que il ne l’a pas frappée, mais pourtant, qu’elle l’a battu à plusieurs reprises. Elle l’a frappé avec des casseroles et des poêles 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, comme si tout allait bien. Cela peut paraître une blague pour certains, mais la maltraitance envers un homme ou une femme n’est pas Maintenant que cela a été révélé, Johnny Depp n’a toujours pas été racheté de cette fausse nouvelle… Si vous avez été faussement accusé de quelque chose que vous n’avez pas fait, alors il y a des preuves que vous ne l’avez pas fait et vous toujours été traité comme une mauvaise personne, ne voudriez-vous pas la justice ?? »