Les fans de Johnny Depp réagissent à un repas typiquement britannique qu’il a commandé pour porter un toast à 15 millions de dollars

Ils ont jugé que l’éditorial écrit par Heard en 2018 était en fait diffamatoire et ont accordé à Depp 15 millions de dollars de dommages et intérêts.

Depp était à Newcastle lorsqu’il a entendu la nouvelle, le personnel d’un pub révélant qu’il dégustait une pinte et du fish and chips à l’époque.

« Nous lui avons donné un espace privé et c’était l’homme le plus charmant que j’aie jamais vu de ma vie. Mon assistante est très enceinte et il lui disait à quel point c’était beau d’être parent. Il avait vraiment les pieds sur terre, il était adorable.