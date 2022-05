Les fans de Johnny Depp ont-ils gagné ? Warner Bros. aurait pris une mesure avec Amber Heard dans Aquaman 2

Warner Bros.

Au milieu du procès entre Amber Heard et Johnny Depp, une décision prise par Warner Bros. concernant l’actrice dans Aquaman 2 a fuité.

© GettyLes fans de Johnny Depp ont-ils gagné ? Warner Bros. serait passé à l’action avec Amber Heard dans Aquaman 2.

Johnny Depp Oui Ambre Entendu Ils se réunissent à nouveau depuis trois semaines au tribunal du comté de Fairfax dans le Virginica pour la résolution du procès qui a commencé par des demandes de violence et de diffamation, pour lesquelles une somme d’argent millionnaire est réclamée. Pendant, Warner Bros. aurait pris une décision drastique quant à l’avenir de l’actrice dans la suite de Aquaman. Regardez ce qui s’est passé !

Après que l’acteur ait perdu son procès devant The Sun, un journal qui l’a ouvertement traité de « femme battante », le producteur l’a viré de la saga Les Animaux Fantastiques, où il a joué le méchant Gellert Grindelwald. Cependant, son ex-femme était toujours liée à la société pour un nouveau film de DC Comics et les fans étaient furieux contre la société pour ne pas avoir agi de la même manière avec elle.

En raison de cette situation, Les partisans de Depp ont lancé des campagnes de collecte de signatures pour que WB licencie Heard de la franchise de super-héros et on a récemment appris qu’ils avaient rassemblé plus de 3 millions de personnes.oui Parallèlement à cette nouveauté, le site TMZsupporté par Courrier quotidien Oui poste de new yorkentre autres moyens, garantissait que le producteur a réduit le temps d’écran de Ambre dans Aquaman et le royaume perdu.

L’actrice a rejoint DC Comics en jouant Mera et devait être un acteur majeur dans la suite de Aquamanmais on a dit que Warner Bros. a réduit son temps d’écran à seulement 10 minutes. Ces rumeurs ont commencé après la fin du tournage en janvier et le réalisateur James Wan a félicité Jason Momoa et Patrick Wilson, mais étrangement n’a pas mentionné Amber Heard.

« Honnêtement, je ne pense pas que nous allons jamais réagir à la pression pure des fans. Vous devez faire ce que vous pensez être le mieux pour le film. »le producteur avait déclaré Pierre Safran à l’époque, mais il semble y avoir eu un changement d’avis au cours du procès entre Depp et Heard. Pour le moment, aucune voix officielle ne fait référence à l’affaire, mais des nouvelles sont attendues.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂