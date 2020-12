Les fans de Johnny Depp diffusent ses films pour protester contre le stand CBS All Access Premiere

Plus tôt cette semaine, partout dans le monde, les fans de Johnny Depp a célébré la carrière de l’acteur vétéran en regardant certains de ses meilleurs films dans le cadre d’un événement sur les réseaux sociaux de 24 heures. Du début à la fin de la journée du 17 décembre, les fans des réseaux sociaux s’encourageaient à regarder un ou plusieurs films Depp pour aider à soutenir l’acteur après ce qui a clairement été une année particulièrement difficile pour lui. En utilisant les hashtags #DeppMovieNight et #Deppcember, des milliers de publications ont vu le jour en ligne avec des fans qui regardaient déjà plusieurs films Depp célèbres.

« Préparez-vous pour la célébration #DeppMovieNight le 17 du #Deppcember. 24 heures de diffusion en continu de vos films Johnny Depp préférés avec vos amis et votre famille pour montrer que #WeStandWithJohnnyDepp », a déclaré un fan, avec un billet virtuel pour le marathon de films Depp.

Préparez-vous pour le #DeppMovieNight célébration le 17 #Deppcember 🥳 24 heures de diffusion en continu de vos films Johnny Depp préférés avec vos amis et votre famille pour le montrer #WeStandWithJohnnyDepp#JusticeForJohnnyDepppic.twitter.com/xu6KWWtOs9 – #JusticeForJohnnyDepp (@JarOfTurd) 15 décembre 2020

Avec autant de choix parmi lesquels choisir, les fans publient une grande variété de titres qu’ils choisissent pour leurs marathons de films Depp. « J’ai commencé #Deppcember tôt avec ce classique », a écrit un fan, ajoutant une photo de l’écran titre de Que mange Gilbert Grape.

« Je commence #DeppMovieNight avec Charlie et la chocolaterie», dit un autre.

« Alice au pays des merveilles est en place maintenant! »publie un autre fan, passant d’un film Depp à un autre.

Un foyer a diffusé en continu certains des titres les plus adaptés aux familles de Depp toute la journée, bien que certains de ses films les plus matures soient joués après l’heure du coucher. « Juste fait Rango, Alice au pays des merveilles prochain. ensuite Miroir puis Pirates 1. Une fois que les enfants seront au lit, j’aurai plus de choix pour les adultes », lit-on dans un tweet de fan.

Je viens de faire Rango, Alice au pays des merveilles ensuite. Puis Looking Glass puis Pirates 1.

Une fois que les enfants seront couchés, j’aurai plus de choix pour les adultes. 🤩#Deppcember#DeppMovieNight – Louise Hatfield 💜💜💜 (@ LouiseHatfiel16) 17 décembre 2020

Pendant ce temps, certains fans en profitent même pour découvrir certains des travaux de Depp qu’ils n’avaient jamais vu auparavant. « Démarrer ma #DeppMovieNight avec Transcendance. Je ne l’ai jamais vu auparavant, cela me semblait être le moment idéal pour s’y retrouver », lit-on dans un article de fan.

Commencer mon #DeppMovieNight avec Transcendance. Je ne l’ai jamais vu auparavant, il me semblait maintenant être le moment idéal pour s’y déplacer #Deppcember#WeStandWithJohnnyDepp#JusticeForJohnnyDepp – Schwalbaa (@AnneSoSkou) 17 décembre 2020

La décision du 17 décembre de célébrer le travail de Depp semble être directement liée à la sortie de l’adaptation de Stephen King Le stand sur CBS All Access, qui a également commencé à diffuser aujourd’hui. Cette série met en vedette l’ex-femme de Depp, Amber Heard, qui se dispute avec Depp dans une bataille juridique très médiatisée cette année. En raison des allégations de Heard selon lesquelles Depp l’avait physiquement maltraitée, Depp a été exclue des deux pirates des Caraïbes et Bêtes fantastiques franchises.

Bien que Depp ait subi un autre coup dur lorsqu’un tribunal britannique a statué contre lui dans son procès en diffamation, le consensus de nombreux fans semble être que Depp était en fait celui qui a abusé de Heard. Les bandes audio de Heard admettant prétendument avoir frappé Depp, entre autres considérations mises en lumière au tribunal, semblent corroborer son histoire pour de nombreux fans. Estimant que Depp a été gravement lésée en perdant ses emplois bien rémunérés, près de deux millions de personnes ont signé une pétition appelant Warner Bros.à licencier de la même manière Heard de son rôle dans Aquaman 2.

Nous ne verrons peut-être pas Depp revenir en tant que Jack Sparrow ou Gellert Grindelwald, mais l’acteur prolifique a toujours un travail considérable que les fans apprécieront à jamais. Toute la journée, vous pouvez participer à la célébration en regardant vos films Depp préférés et en publiant à leur sujet en ligne en utilisant les hashtags #DeppMovieNight et #Deppcember.

Regarder Charlie et la chocolaterie et demander à tout le monde que je connais de diffuser un film Depp aujourd’hui✌️🎄#Johnny Depp#Deppcember#DeppMovieNight – Cam🖤 (@CamillaGersen) 17 décembre 2020

Maudit de la perle noire ✅ Coffre du mort ✅ À la fin du monde Sur Stranger Tides#DeppMovieNight#Deppcember#JusticeForJohnnyDepp – H. (@ _he1d1_) 17 décembre 2020

N’oubliez pas d’utiliser ces hashtags lors de la publication de vos films.#Deppcember#DeppMovieNightpic.twitter.com/tlD12toJnh – abbieee (@abbieswann__) 17 décembre 2020

Toujours avec Sleepy Hollows. Mon Dieu, les effets et l’ambiance, les costumes, les dialogues, tout est si parfait. Ce film est une rareté. #Deppcember#DeppMovieNight#WeStandWithJohnnyDepp#JusticeForJohnnyDepppic.twitter.com/2sIVTAKJNx – Lila #FuckTheSun #BoycottWarnerBros (@xsocialopen) 17 décembre 2020

Sera en streaming des films de Johnny Depp toute la journée parce que je soutiens sa quête de justice. #DeppMovieNight#Deppcember#JusticeForJohnnyDepp – Olguita (@olgacmon) 17 décembre 2020

#Deppcember#DeppMovieNight Un rapide tour d’horizon de notre gamme pour aujourd’hui – il y a vraiment tellement de choses à voir! #Johnny Depp acteur d’un acteur 👏 pic.twitter.com/8aMgcxAI7i – 𝙉𝙞𝙣𝙙ō (@SonUzamaki) 17 décembre 2020

#Deppcember#DeppMovieNight#istandwithjohnnydepp Johnny ne manque jamais de me faire passer pour Willy Wonka. Prêt à réaligner mes chakras en riant avec JD dans Willy Wonka. pic.twitter.com/3Nj8EYJIM4 – TanHar (@ TanHar57692529) 17 décembre 2020

Sujets: Le stand