Les fans de Johnny Depp boycottent les notes de The Stand par Amber Heard

Johnny Depp et Ambre entendu Ils se rapprochent de plus en plus du jugement qui définira qui des deux a raison dans ce conflit où les deux se sont dénoncés pour agressions physiques et psychologiques. Pour le moment, ils soulignent que l’actrice est celle qui sera favorisée, et cela est démontré en voyant qu’elle continue de faire partie de Warner Bros.

Ce n’est pas le cas de l’acteur, qui vient d’être renvoyé de la saga «Fantastic Animals» et remplacé par Mads Mikkelsen. Pour clôturer une année 2020 moche, Disney lui a rappelé que la franchise « Pirates des Caraïbes », qui l’avait eu comme star principale de ses films, ne le prendra pas en compte pour ses futurs projets.

Sur son compte Instagram, Depp s’est exprimé sur l’année écoulée: « Cette année a été très difficile pour beaucoup. Pour un meilleur moment à venir. Bonnes vacances à tous! Mon amour et mon respect pour vous tous. Eternellement, JD ». Il sait qu’il traverse le pire moment de sa carrière et ses fans ne le laisseront pas tomber ainsi.

Ses fans ont récemment saboté une vidéo de Heard avec plus de 300000 aversions, et maintenant ils boycottent à nouveau son projet. ‘Le stand’: sur les pages Tomates pourries et Métacritique Ils ont laissé de mauvaises critiques et de mauvaises notes juste pour la blesser. Il a un 30% d’acceptation sur un site et 1.7 / 10 sur un autre. La plupart des commentaires ont été numérotés zéro et ont répété qu’elle n’était pas la vraie victime.

Entre le 11 et le 28 janvier, le procès aura lieu et les artistes se retrouveront. Pour le moment, aucune déclaration publique n’a été faite sur les actions des fans de Depp, seulement au moment où Heard a déclaré qu’ils étaient payés et ne reflétaient pas la réalité.