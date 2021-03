Les fans de John Cena pensent que le pacificateur vole la vedette dans la bande-annonce de Suicide Squad

James Gunn’s La brigade suicide La bande-annonce est enfin arrivée, et pour de nombreux fans, John Cena s’est démarqué par son rôle de Peacemaker. Vendredi, Gunn a laissé tomber la bande-annonce de La brigade suicide avant sa sortie cet été, et les images ont rapidement fait évoluer le film sur les réseaux sociaux. La nouvelle bande-annonce nous donne un aperçu de nombreux personnages remarquables du film DC, comme Margot Robbie dans Harley Quinn, Idris Elba dans Bloodsport et Sylvester Stallone dans King Shark.

Pourtant, certains fans disent que c’est John Cena qui vole la vedette en tant que justicier patriotique pacificateur. Cela est en partie dû à une ligne de dialogue dans la bande-annonce avec Cena expliquant les efforts qu’il ferait pour protéger la liberté du peuple américain. C’est un peu trop vulgaire pour être répété ici textuellement, mais la scène a fait rire de nombreux fans, les convaincant que Cena allait être la vedette de la distribution des étoiles du film à succès.

« Je me suis étouffé avec mon café au John Cena sur la plage », écrit un fan sur Twitter, ajoutant que « ça a l’air incroyable ».

« John Cena /Pacificateur avoir la meilleure réplique de toute la bande-annonce », dit un autre fan, postant un extrait de la scène.

Un autre tweet se lit comme suit: « John Cena a prouvé dans cette bande-annonce de deux minutes, où il avait des lignes limitées, qu’il avait gagné cette retombée de HBO Max. »

« Aucun secret maintenant pourquoi HBO travaille déjà dur sur une série Peacemaker. @JohnCena va voler le film », a également tweeté Chris Killian.

Un autre fan est d’accord en tweetant: « Cela va être vraiment hilarant, John Cena a déjà l’air de voler le film. »

« On dirait donc que mon premier film DCEU que je regarde va être Suicide Squad. C’est de la triche à coup sûr mais John Cena », dit un autre tweet.

Un autre fan de Cena est plutôt critique à l’égard de la bande-annonce, même s’il fait toujours l’éloge de Cena en tweetant: « La seule chose à ce sujet qui semble amusante à distance est John Cena. James Gunn ne le fait tout simplement pas vraiment pour moi. »

Sur son propre compte Twitter, John Cena a publié sa nouvelle affiche de personnage pour La brigade suicide juste avant la sortie de la bande-annonce, disant aux fans de « garder votre pantalon pacifique ». La légende de la WWE a également déclaré à propos de la nouvelle bande-annonce elle-même: « Celui-ci peut nécessiter quelques ‘mains sur les oreilles’ pour un public plus jeune … mais #Peacemaker est prêt pour le devoir. Tous les types de devoir. »

À partir de maintenant, Cena est le seul membre de la distribution de La brigade suicide d’avoir ses propres retombées dans le développement actif. Il reviendra dans le rôle de la série de huit épisodes Pacificateur sur HBO Max au début de 2022. James Gunn a écrit la série et dirigera le pilote et plusieurs épisodes supplémentaires. On ne sait pas encore de quels autres personnages La brigade suicide apparaîtra dans la série.

Avant cela, nous rencontrerons Cena en tant que pacificateur quand La brigade suicide sort cet été. Avec Cena, le film met également en vedette Margot Robbie, Idris Elba, Joel Kinnaman, Jai Courtney, Peter Capaldi, Daniela Melchior, Viola Davis, Michael Rooker, Pete Davidson, David Dastmalchian, Sylvester Stallone, Sean Gunn et bien d’autres. Il sortira en salles et sur HBO Max le 6 août 2021.

