Les fans de John Cena ont hâte de voir plus de pacificateur dans The Suicide Squad HBO Max Spinoff

La brigade suicide est maintenant dans les salles et sur HBO Max, et un point à retenir pour de nombreux téléspectateurs est que John Cena l’a absolument tué en tant que pacificateur. Frappant très bien auprès des fans et des critiques, La brigade suicide reçoit beaucoup d’éloges pour sa distribution d’ensemble. Certains disent que ce rôle a été le meilleur à ce jour pour Cena, et même ceux qui craignaient le F9 L’implication de la star est maintenant plus que ravie de voir son retour dans James Gunn Pacificateur séries.

« Après l’incroyable performance de John Cena dans La brigade suicide Je suis vraiment excité pour le Pacificateur séries! J’ai aussi hâte de voir Vigilante en direct ! », a écrit un fan sur Twitter.

Mécontent du rôle de Cena dans F9 mais impressionné par Pacificateur, un autre fan a tweeté : « Il y a une différence au niveau de la galaxie entre le jeu de John Cena dans La brigade suicide et le rôle de John Cena dans F9 : La saga rapide. Je vais le dire autrement : maintenant je suis très excité de le voir dans l’émission Peacemaker. »

« Jean Cena comme Peacemaker était complètement différent de ce à quoi je m’attendais. Il était fantastique et j’attends avec impatience cette émission télévisée », a déclaré quelqu’un d’autre.

« Le Pacificateur le spectacle va être un banger absolu », écrit un autre fan. « La performance de John Cena a été l’un des nombreux projecteurs dans La brigade suicide et je ne doute pas qu’il sera tout aussi fantastique. Sans parler de l’écriture insensée que James Gunn apporte à la table. »

Et un autre fan fait plus d’éloges pour Cena en écrivant : « Je dirai aussi que c’est de loin la meilleure performance de John Cena de sa carrière. Après avoir vu sa performance en bois comme le » méchant « dans F9, il brille absolument ici. Peacemaker est le rôle PARFAIT pour lui, mettant en évidence son timing comique (Ok hand) ainsi que ses côtelettes dramatiques. »

De tous les personnages extrêmement intéressants de La brigade suicide, Peacemaker de Cena était le seul à avoir reçu une série dérivée. En préparation chez HBO Max, la série a récemment terminé le tournage de sa première saison de 8 épisodes avant son lancement sur le streamer au début de l’année prochaine. Mieux encore, on dirait Pacificateur pourrait être encore plus fou que ce que les fans viennent de voir dans La brigade suicide.

« Je me risquerais à dire que Pacificateur augmente le volume de tout ce que vous voyez dans La brigade suicide« , a récemment déclaré Cena à Entertainment Weekly. « Je veux que les gens apprécient La brigade suicide et je pense vraiment qu’ils le feront. Une fois qu’ils auront une idée de ces personnages, ils en voudront plus et c’est là que Pacificateur ramasse. »

Avec Cena, La brigade suicide dispose d’un large casting qui comprend également Margot Robbie, Idris Elba, Sylvester Stallone, Viola Davis, Joel Kinnaman, Jai Courtney, Peter Capaldi, Michael Rooker, Daniela Melchior, David Dastmalchian, Alice Braga, Pete Davidson, Nathan Fillion, Sean Gunn, et Flula Borg. James Gunn a écrit et réalisé le film après que Warner Bros. et DC lui ont donné carte blanche pour développer l’histoire comme il le souhaitait. Peut-être qu’ils ont appris une chose ou deux de Ligue des justiciers.

La brigade suicide est désormais disponible en salles et sur HBO Max. Pacificateur sera diffusé exclusivement sur HBO Max en janvier 2022. Vous pouvez également revoir Cena sur la programmation de la WWE ces jours-ci, et vous pouvez voir ce que les autres fans disent de sa performance dans La brigade suicide sur Twitter.

Je vais être honnête, quand j’ai entendu ça @JamesGunn faisait un #Pacificateur show, j’étais comme « Hmm, ok. Je vais le regarder, j’adore John Cena, je suis sûr que ce sera cool ». Après avoir regardé #TheSuicideSquad? J’ai besoin de ce spectacle MAINTENANT. C’est le meilleur rôle @johncena a déjà joué. Il est parfaitement coulé. pic.twitter.com/aznnb842OB – Jacob Dominguez (@mrjakedominguez) 6 août 2021

John Cena en tant que pacificateur dans ce film me tue dawg – david (@dxvidthegreat) 6 août 2021

Tout ce qu’il a fallu, c’est 30 secondes de John Cena en tant que pacificateur pour me rendre excité pour son émission hbo max – Brandon Bell (@bbell34) 6 août 2021

John Cena en tant que pacificateur est l’une de mes représentations préférées de tous les temps. Ce film règne ! — Éric. Juste Éric. (@Barbe_Noire) 5 août 2021

Honnêtement, j’ai hâte de revoir John cena en tant que pacificateur dans son émission de télévision car je l’ai aimé – Sheck Saint Vezzus (@kodakLDN) 6 août 2021

John Cena était facilement l’une de mes choses préférées à propos de The Suicide Squad, je suis enthousiasmé par la série The Peacemaker maintenant. – adrien (@Ayyeeedrian__) 6 août 2021

#TheSuicideSquad • 8,7/10 • James Gunn ne manque pas • Le meilleur acteur de John Cena de sa carrière, Peacemaker pourrait être l’un de mes méchants préférés à l’écran pic.twitter.com/O5RjCi6ysp – Travis (@t__morg) 6 août 2021

John cena en tant que pacificateur était cool, je dois voir à quoi sert son émission dérivée – (@NikeTechRanger) 6 août 2021

