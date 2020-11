Les fans de «  Jersey Shore  » sont stressés par Mike «  The Situation  » et l’annonce de grossesse de Lauren Sorrentino

Mike «The Situation» Sorrentino et sa femme, Lauren, ont partagé de joyeuses nouvelles pendant la semaine de Thanksgiving 2020. Le Côte du New Jersey: vacances en famille casting et de nombreux fans étaient ravis d’apprendre qu’une «situation de bébé» entrera dans le monde l’année prochaine.

Alors que la plupart Jersey Shore les fans sont enthousiasmés par les Sorrentinos, certains étaient assez stressés par la façon dont le couple avait annoncé sa grossesse.

Mike «La situation» et Lauren Sorrentino | David Livingston / Getty Images

Mike ‘The Situation’ Sorrentino et ‘Laurens’ n’ont pas laissé leur fausse couche définir leur situation

Après la sortie de «The Situation» de prison en septembre 2019, lui et sa femme ont immédiatement commencé à essayer de fonder une famille. Ils ont conçu la nuit de son retour à la maison mais ont perdu le bébé six ou sept semaines plus tard.

«C’était difficile», a admis Lauren sur Bonjour Amérique. «Je ne voulais pas retenir cela. Je voulais le partager avec d’autres personnes qui le traversaient et être juste honnête pour pouvoir guérir en quelque sorte tout au long du processus.

Mais comme les «situations» ont l’habitude de le faire, elles n’ont pas abandonné. Après la guérison, ils se sont relevés et ont essayé à nouveau.

Lauren a confirmé qu’ils essayaient toujours de tomber enceinte en juillet 2020 lors d’une interview avec En contact. Maintenant, les Sorrentins sont heureux d’annoncer une grossesse en bonne santé.

‘Big Daddy Sitch’ deviendra officiellement papa en mai 2021

Juste à temps pour la saison des fêtes, les Sorrentins ont annoncé qu’ils attendaient leur premier enfant ensemble.

«Nous avons une situation de bébé», Big Daddy Sitch partagé sur Instagram. La série de photos présentait l’heureux couple et leur chien, Moses, debout sur leur îlot de cuisine avec un message écrit dans de la farine qui disait: «Baby Sorrentino May 2021.»

«Notre plus grande bénédiction est en route», a déclaré sa femme sous-titrée les mêmes photos sur son propre compte Instagram. De nombreux fans étaient ravis de la nouvelle, surtout après la fausse couche de leur première grossesse. D’autres fans étaient stressés par le désordre de farine que les Sorrentins préparaient dans leur cuisine.

Les fans de « Jersey Shore » stressés à propos de l’annonce de la naissance de Mike « The Situation » et de Lauren Sorrentino

« Tellement heureux pour eux, mais l’idée de nettoyer cette surface après cette annonce me stresse », a déclaré un fan sur Reddit.

«Omg, j’ai pensé la même chose», a ajouté un autre. «J’ai tout de suite été comme awww, ils essaient depuis si longtemps! Mais alors euhhh le bordel.

Alors que de nombreux fans ont été dérangés par l’idée de devoir nettoyer la farine, d’autres ont regardé du bon côté de la situation.

« Cela leur donnera de la pratique pour tous les dégâts qu’ils vont nettoyer après leur futur enfant », a souligné un fan. Un autre fan a mentionné l’emplacement pratique de la séance photo sur la farine.

«Je me suis dit:« Ouf, Dieu merci pour ce petit évier, ils peuvent y mettre un bol et le balayer / l’essuyer assez facilement »», ont-ils dit. « Pratique à un défaut! »

À part Comment les Sorrentins ont choisi d’annoncer leurs nouvelles de bébé, la plupart Jersey Shore les fans ont été ravis d’apprendre la grossesse de Mike et Lauren.

« Il a parcouru un si long chemin depuis la première diffusion de Jersey Shore », a commenté un autre fan. «Je me sens comme un parent fier (même s’il a bien plus de dix ans de plus que moi).»

Beaucoup Jersey Shore les fans font écho à ce sentiment et ont hâte d’en voir plus sur le voyage de grossesse de Sorrentino.