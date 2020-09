Les fans de Jeffree Star trouvent des «pastilles» dans la nouvelle palette de fards à paupières Mini Orgy

Les clients de Jeffree Star Cosmetics ont également constaté que la texture des ombres à paupières était “friable” et “peu rentable”.

Jeffree Star subit à nouveau des réactions négatives et, non, cela n’a rien à voir avec son petit ami André Marhold cette fois. Les fans de YouTuber se sont plaints du fait que la formule de sa dernière palette de fards à paupières Orgy diffère de sa version au format voyage, ce qui donne des “granulés” dans la poêle.

Désormais, la palette a déjà été critiquée pour son nom “inapproprié” et Jeffree a été accusé d’ignorer ses jeunes fans. Cependant, ce n’est même pas le pire. Maintenant, la version format voyage, nommée Mini Orgy, est appelée.

Après avoir reçu leurs palettes Mini Orgy, quelques clients se sont plaints d’avoir une formule sensiblement différente de la palette Orgy. Certains ont noté que les couleurs de la mini palette étaient “friables” et contenaient même des “pastilles”. D’autres ont dit que la palette Orgy était arrivée avec des nuances lâches.

J’ai mon coffre à lèvres et j’adore ça. Ma mini palette est magnifique mais ma grande palette est foirée. Les stores sont lâches et l’un est déjà complètement sorti. 💔 pic.twitter.com/bVj6kQiGRa – Keisha yates (@ Keishayates12) 3 septembre 2020

Les critiques de Beauty Bay ont également fait écho à ce qui a été dit sur les réseaux sociaux, gagnant 2,8 étoiles sur 5 étoiles par les clients. L’un d’eux a écrit: “La formule est assez choquante compte tenu des palettes précédentes. Le verre humide n’a pratiquement pas de pigments et les autres nuances sont très friables et ne restent pas en place même avec mon apprêt pour les yeux qui a fait ses preuves.”

Un autre a ajouté: “J’ai acheté de nombreux produits JS, je suis un grand fan de ses lèvres liquides et de ses palettes passées, mais c’est super décevant. Il n’y a littéralement pas de pigment pour 3 des ombres à paupières, la teinte Glass Wet s’est littéralement effondrée en Il semble également que les Glass Wet, Frozen Fire et Foam Party aient maintenant une texture pétillante. Si quelqu’un envisage cela, je vous suggère fortement de regarder les critiques, la mauvaise qualité d’un produit Jeffree Star et cela m’a découragé d’acheter d’autres palettes de cette ligne. “

Jeffree n’a pas encore répondu aux réclamations, mais ce ne serait pas la première fois qu’il se plaindrait de ses palettes. En novembre 2019, des gens ont trouvé des «cheveux» dans la palette Jeffree Star x Shane Dawson Conspiracy. Jeffree s’est excusé pour l’accident et a insisté sur le fait que les cheveux étaient en fait des fibres trouvées à la suite d’une enquête avec son laboratoire.

Il a tweeté: “Salut tout le monde, il a été porté à notre attention que quelques dizaines de personnes sur 1,1 million de palettes produites ont quelques fibres de ruban intégrées dans leurs produits. Le laboratoire a mené une enquête approfondie et nous avons trouvé le problème. Je suis fier de moi sur la qualité et excusez-vous pour cette erreur.

Salut tout le monde, il est venu à notre attention que quelques dizaines de personnes sur 1,1 million de palettes produites, ont quelques fibres de ruban intégrées dans leurs produits. Le laboratoire a effectué une enquête complète et nous avons trouvé le problème. Je suis fier de la qualité et je m’excuse pleinement pour cette erreur 💯 pic.twitter.com/8Hn9ndzFsa – Jeffree Star (@JeffreeStar) 22 novembre 2019

Quiconque a des problèmes de produit avec un produit JSC, mon équipe de service client est disponible du lundi au vendredi 💯 Les palettes qui ont été affectées, nous en avons envoyé de nouvelles et nous avons également accordé un remboursement complet car cela ne reflète pas la façon dont ma marque devrait être représentée. – Jeffree Star (@JeffreeStar) 22 novembre 2019

“Quiconque a des problèmes de produit avec un produit JSC, mon équipe de service client est disponible du lundi au vendredi. Les palettes qui ont été affectées, nous en avons envoyé de nouvelles et nous avons également accordé un remboursement complet, car cela ne reflète pas la façon dont ma marque devrait être représentée. . ”

