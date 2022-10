Les fans de Hocus Pocus peuvent passer des vacances dans le Salem Cottage des Sanderson Sisters

A l’occasion de la première Hocus Pocus film sorti il ​​y a 30 ans, mettant en vedette Kathy Najimy, Sarah Jessica Parker et Bette Midler, les fans auront la chance d’un séjour exclusif le 20 octobre 2022, pour un maximum de deux personnes, à seulement 31 € par nuit au chalet des Sanderson Sisters du film original de Disney. La fenêtre de réservation s’ouvre le 12 octobre 2022 à 13h00 HNE. Situé dans les bois reculés de Salem, dans le Massachusetts, les clients pourront réserver via Airbnb. Les reliques dans tout le chalet comprennent un chaudron bouillonnant et votre propre manche à balai.





L’Airbnb lit:

« Niché dans les bois reculés de Danvers, dans le Massachusetts, le cottage des Sanderson Sisters a été recréé comme s’il avait été figé dans le temps pendant 300 ans – juste à temps pour le retour très attendu des frères et sœurs dans Hocus Pocus 2. Comme s’il n’avait pas été touché par le temps , notre vieux cottage grinçant se dresse au milieu des arbres, invitant les visiteurs comme par transe. Entrez par la fenêtre ou la roue hydraulique mais surveillez vos pas – une toile d’araignée ou deux et la fumée de notre chaudron vous attendent à l’intérieur.

La liste ajoute:

“Les clients doivent également noter que, parce que notre précieux cottage ne comprend pas d' »installations », si vous voulez, nous avons ajouté une dépendance moderne à quelques pas de la maison pour votre commodité.”

Najimy a dit via Airbnb :

«Nous savons tous que l’histoire des Sanderson Sisters n’aurait peut-être pas pris fin lorsque nous nous sommes transformés en poussière, pas plus que nos manigances. Quelle meilleure façon de célébrer la saison que d’accueillir des invités dans le repaire historique du trio pour une nuit dont ils se souviendront pendant des années ? »





Airbnb offre aux fans la possibilité de séjourner dans d’autres cinémas

L’original de 1993 Hocus Pocus le film est resté fidèle à son histoire avec un tournage se déroulant à Salem. Les monuments phares de la ville incluent Old Burial Hill, Washington Square et Essex Street, mais pour la suite, les cinéastes ont installé leur camp à Rhode Island. Les scénographes ont érigé une réplique d’un village de Salem des années 1600 dans le Lincoln’s Chase Farm Park, et pour certaines des scènes modernes, des équipes ont tourné à l’extérieur de l’Académie Lasalle de Providence.

Grâce à Airbnb, la cabine de Tony Stark à Fairburn, en Géorgie, vue dans Avengers : Fin de partie est également disponible pour 800 € par nuit. La maison de Bella Swan à St. Helens, dans l’Oregon Crépuscule les séries de films peuvent être réservées pour 436 € la nuit. Juste avant le Le sexe et la ville redémarrer Et juste comme ça première, Sarah Jessica Parker a organisé un séjour Airbnb dans l’appartement de Carrie Bradshaw à New York.