Les fans de Hitman pensent que IO Interactive peut prédire l’avenir

Voici la chose étrange: les moments clés de la trilogie World of Assassination, acclamée par la critique, continuent de se produire dans la vraie vie. Ceux d’entre vous qui ont joué à l’édition Game of the Year du premier jeu se souviendront peut-être d’un ensemble de sous-missions nommées Patient Zero, dans lesquelles l’agent 47 est chargé de contrôler une maladie mortelle, qui peut en fait se propager entre les PNJ. Semble familier?

Et maintenant, vous avez peut-être lu des rapports sur le marché boursier, qui est en plein désarroi après qu’un groupe de renégats de Reddit a acheté des actions dans GameStop de toutes les sociétés afin de nuire à ceux qui se livrent à une pratique appelée shorting. C’est presque comme cette fois que l’agent 47 s’est infiltré dans une banque de New York et a effondré la bourse, n’est-ce pas?

47 est toujours en avance sur la courbe. New York, 2019. pic.twitter.com/D3N2KSeM55 – IO Interactive (@IOInteractive) 28 janvier 2021

D’accord, nous ne disons pas que ces choses sont identiques, mais elles sont étrangement similaires, n’est-ce pas? Et ensuite: une mort simulée dans un domaine anglais? Une vente aux enchères louches lors d’un défilé parisien? Un laboratoire souterrain sous une ville balnéaire italienne idyllique? Nous commençons à croire que IO Interactive peut vraiment prédire l’avenir.