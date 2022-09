Les fans de Harry Potter déconcertés après avoir vu Harry et Hagrid monter dans le tube dans une scène rare

Harry Potter les fans ont été déconcertés par une scène supprimée montrant le sorcier titulaire lui-même dans le métro de Londres avec Hagrid.

La scène elle-même devait être dans le premier film Harry Potter et la pierre philosophalemais il n’a jamais fait la coupe.

Cependant, il a été inclus dans la version étendue qui a été initialement diffusée en 2004, et les fans ont finalement pu voir le moment bizarre mais hilarant se jouer.

Alors que le couple se dirige vers Diagon Alley, ils décident de sauter dans le tube, ce qui, je pense que nous pouvons tous convenir, serait un cauchemar absolu pour quelqu’un de la stature de Hagrid.

Mais malgré le choix d’utiliser la ligne centrale, la voiture est en fait assez vide – à part une femme qui regarde avec suspicion la paire alors qu’ils discutent de l’appréciation des dragons par Hagrid (Robbie Coltrane).

Le sujet de conversation surgit lorsque Harry (Daniel Radcliffe) lit sa liste de contrôle d’étudiant de première année, qui l’oblige à obtenir trois ensembles de robes, une baguette et une « paire de gants en peau de dragon ».

« Est-ce qu’ils veulent dire d’un vrai dragon ? demande-t-il, ce à quoi Hagrid plaisante, « Eh bien, ils ne veulent pas dire un pingouin, n’est-ce pas? »

Le gardien de Poudlard admet alors qu’il « aimerait un dragon », les décrivant comme des créatures « largement incomprises ».

Harry Potter sur la Central Line n’est pas quelque chose que les fans avaient l’habitude de voir. Crédit : Warner Bros.

Après avoir regardé la scène supprimée pour la première fois, les fans ne savaient pas trop quoi en penser. Je veux dire, qui peut trouver une rangée de sièges vides sur la Central Line de nos jours, amirite ?

S’adressant à Twitter, l’un d’eux a écrit: « Pour la première fois de notre vie, Bella et moi venons de regarder une scène dans Sorcerer’s Stone où Harry et Hagrid sont dans le tube avant d’aller au chaudron qui fuit et nous sommes ???? CONFUS ?? ???? »

Un autre a dit : « La version étendue de Harry Potter 1 a une scène avec Hagrid dans le tube. Wtf ! »

« Je veux dire Harry et Hagrid sont dans le tube QU’EST-CE QUI SE PASSE ICI », a déclaré un troisième, tandis qu’un quatrième a écrit: « Continuez à vous demander, en continuant dans le tube, comment Hagrid est entré à l’intérieur. C’est si étroit … »

Hagrid réussit à trouver quelques sièges vides. Crédit : Warner Bros.

Un cinquième a déclaré: « Dans Harry Potter à l’école des sorciers, Hagrid est » deux fois plus grand qu’un homme normal et au moins CINQ FOIS plus large « . Ils vont dans le tube. »