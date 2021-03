Les comptes de réseaux sociaux de Hannah Montana viennent d’être mis à jour et Miley Cyrus a même fait allusion à un redémarrage ou à une réunion.

Doux niblets! On dirait que Disney prépare peut-être quelque chose d’incroyable pour Hannah Montana15e anniversaire cette semaine.

C’est difficile à croire mais demain (24 mars) marque exactement 15 ans depuis le tout premier épisode de Hannah Montana diffusé sur Disney Channel. L’émission nous a non seulement présenté la reine adolescente Miley Stewart et son alter ego superstar, mais elle a également contribué à faire de Miley Cyrus une icône à part entière et les fans implorent un redémarrage depuis la fin.

Maintenant, les fans sont certains que leurs rêves peuvent devenir réalité. Hannah MontanaLes comptes de médias sociaux viennent d’être mis à jour.

LIRE LA SUITE: Miley Cyrus dit que jouer à Hannah Montana lui a donné une « crise d’identité »



Les fans de Hannah Montana sont convaincus qu’elle revient pour son 15e anniversaire. Photo: Kevin Mazur / WireImage, @hannahmontana via Instagram

En 2019, aux yeux d’aigle Hannah Montana Les fans ont remarqué qu’un tout nouveau compte Instagram est apparu avec @hannahmontana comme poignée. Si ce n’était pas assez excitant, Miley Cyrus a suivi le compte et les gens ont commencé à spéculer qu’un redémarrage de la série pourrait être en cours. Rien ne s’est matérialisé à l’époque, mais maintenant il semble que quelque chose se passe.

Avant le 15e anniversaire de l’émission demain, le compte Instagram de Hannah Montana a maintenant une nouvelle photo de profil et une biographie qui se lit comme suit: « Votre sensation pop ado préférée depuis 2006. Adolescent le jour. Opstar la nuit. Malibu, Californie. La vie est ce que vous faites il. Faisons le rock. » Un compte Twitter @hannahmontana avec la même biographie s’est également matérialisé.

En plus de cela, Disney + vient d’ajouter une nouvelle bannière à leur site intitulée «Hannah Montana: La Collection» avec la légende: «Fêtez le 15e anniversaire». Le compte Instagram de Hannah Montana a également commenté la récente révélation blonde de Billie Eilish en écrivant: « Je savais qu’il me manquait une perruque. »

En d’autres termes, il semble qu’un redémarrage, un concert ou une réunion de distribution pourrait être en cours. Naturellement, les fans sont convaincus que quelque chose se passe et ils ont la tendance « HANNAH IS COMING » sur Twitter.

Dans une interview en 2020 avec Carolina avec Greg T In The Morning, Miley a dit qu’elle était prête à ramener Hannah. Elle a taquiné: « Vous savez quoi honnêtement, j’essaie de mettre cette perruque tout le temps. Elle est juste dans le stockage en train de ramasser de la poussière et je suis prête à la sortir. L’opportunité se présentera. Je voudrais vraiment la ressusciter à quelque point. »

APPORTEZ DEMAIN!

Que pensez-vous qu’il se passe?

