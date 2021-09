Les fans de GTA 5 ne sont pas satisfaits de la révélation PS5 étendue et améliorée

Nous avons eu notre premier aperçu de Grand Theft Auto 5 fonctionnant sur la PlayStation 5 lors du grand Vitrine PlayStation hier soir, mais la réponse n’a pas été aimable. Les différentes pages Reddit de la série sont remplies de mèmes faisant allusion au fait que la réédition se ressemble, tandis que les YouTubers des grandes séries ont pris Rockstar à partie.

La bande-annonce révèle des graphismes et un gameplay améliorés, et pour être juste envers le développeur, elle est meilleure que sur PS4. Le problème est qu’il est plus comparable à la version PC fonctionnant avec de meilleurs paramètres avec une résolution plus élevée qu’une reconstruction complète et complète. Personnellement, alors que nous n’avions pas prévu une énorme mise à niveau, nous attendions plus de cette première bande-annonce.

OMG, je suis tellement excité pour ce jeu … de gtaonline

Sur YouTube, la bande-annonce compte 13 000 votes positifs et 20 000 votes négatifs, donc elle ne s’est pas bien passée du tout. En réalité, Rockstar n’a fait qu’effleurer la surface ici – nous savons qu’il y aura des modifications de voiture plus rapides dans GTA en ligne, par exemple – nous sommes donc sûrs qu’il a beaucoup plus à dire avant la date de sortie retardée du jeu en mars.

Pas une bonne première impression pour de nombreux fans, cependant.