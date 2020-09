Les fans de Green Day appellent insensibles Wake Me Up When September Ends memes

Billie Joe Armstrong a déjà dit aux gens qui fabriquent les mèmes “d’avoir une vie”.

Les fans de la Journée verte se tournent vers Twitter pour demander aux gens d’arrêter de créer des mèmes ‘Wake Me Up When September Ends’ chaque année.

Dès que Green Day a sorti son emblématique idiot americain en 2004, «Wake Me Up When September Ends» est devenu un favori instantané parmi les fans. Le groupe a sorti la chanson en tant que single en août 2005 et il est devenu un des 10 meilleurs tubes aux États-Unis, au Royaume-Uni et dans le monde entier. Son impact est si durable que les gens en font des mèmes chaque septembre.

LIRE LA SUITE: Billie Joe Armstrong de Green Day dit qu’Ariana Grande n’est pas une “vraie” artiste comme Billie Eilish

Cependant, beaucoup de gens qui créent les mèmes ne connaissent pas le contexte derrière la chanson et maintenant ils sont appelés pour cela.

Quelle est la signification de «Wake Me Up When September Ends»?

Les fans de Green Day appellent les mèmes insensibles de «Wake Me Up When September Ends». Photo: Mike Pont / WireImage, Tom Briglia / FilmMagic

Jour vert Le leader Billie Joe Armstrong a écrit «Wake Me Up When September Ends» sur les effets de la mort de son père sur lui. Andrew Armstrong est décédé après une bataille contre le cancer de l’oesophage en septembre 1982 alors que Billie n’avait que 10 ans. S’adressant à Howard Stern, à propos de la chanson, Billie a déclaré: “Je pense que c’est quelque chose qui est juste resté avec moi.”

Billie a poursuivi: “Le mois de septembre étant cet anniversaire qui est toujours juste, je ne sais pas, un peu décevant. Je pense à lui tous les jours. J’ai en quelque sorte évité d’écrire sur lui pendant de nombreuses années et enfin d’avoir une percée. . Ça faisait du bien. Ce n’était pas tellement une émotion négative, mais juste l’honorer. “

Il a expliqué que le titre cite directement des mots qu’il a dit à sa mère à la mort de son père.

En ce qui concerne les mèmes, Billie a déclaré à Vulture: “ C’est comme quand Jésus est né le 25 décembre, les gens disent “ Hé, c’est Noël! ”, Quand le lapin de Pâques arrive, c’est comme “ Hé, c’est Pâques ” ou quand septembre arrive les gens partent ” Hé, c’est ce gars dans Green Day ». Amusez-vous mais ayez une vie en même temps. “

Il a également plaisanté en disant qu’il devrait écrire une chanson intitulée: «Shut the Fuck Up When October Comes».

Compte tenu de la nature personnelle de la chanson et des commentaires de Billie, les fans pensent qu’il est insensible que les gens continuent à en plaisanter chaque année. Une personne a tweeté: “chaque septembre, je me réveille au jour vert qui a tendance à”, à côté d’un panneau disant “réveille-moi quand fin septembre est le père de Billie Joe qui est mort et ne devrait pas être plaisanté”.

Un autre fan a ajouté: “rappel amical de laisser la journée verte tranquille pendant le mois de septembre.”

depuis septembre maintenant, voici votre rappel de ne pas plaisanter sur la chanson du jour vert “réveillez-moi quand fin septembre”, la chanson parle du père du chanteur décédé d’un cancer quand il était enfant. ce n’est tout simplement pas drôle. pic.twitter.com/HKYLCfLlM8 – T❤️R🌹I🌸L🌙L🌼A🌈 (@ShyneTrilla) 1 septembre 2020

depuis septembre maintenant, voici votre rappel de ne pas plaisanter sur la chanson du jour vert “réveillez-moi quand fin septembre”, la chanson parle du père du chanteur décédé d’un cancer quand il était enfant. ce n’est tout simplement pas drôle. – 𝐄𝐆𝐆 || 𝒄𝒆𝒐 𝒐𝒇 𝒕𝒐𝒌𝒐𝒚𝒂𝒎𝒊 (@tamagoyami) 1 septembre 2020

“Réveillez-moi quand fin septembre” est une chanson que Billie Joe Armstrong a écrite à propos de son père mourant du cancer, et chaque septembre, sans faute, une tonne de personnes lui envoie des mèmes à ce sujet, ce qui est vraiment nul !!! ne fais pas ça !!! – Heather ⬢ Fleurs (@HTHRFLWRS) 1 septembre 2020

rappel amical de laisser la journée verte tranquille pendant le mois de septembre. – 👄 mary whoore 👄 (@ st1nk_f1nger) 1 septembre 2020

Bien que nous ne doutions pas que les personnes qui publient les mèmes ne signifient pas de mauvaise volonté, cela constitue un rappel important que vous devez connaître le contexte d’un mème avant d’y participer.

[H/T – Alt Press]

.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂