Les fans de Golden Balls appellent au retour du spectacle à 21 heures sur ITV2

adidas Maillot Third Arsenal 21/22 - Mystery Blue, Mystery Blue - XS

Les années 90 sont de retour de façon inattendue. Ce maillot Third Arsenal revisite les meilleurs moments d'une décennie mémorable pour le football et adidas. Créé pour les fans qui veulent le meilleur des deux époques, son look EQT unique est associé à une matière douce ultra confortable et à la technologie AEROREADY qui évacue la transpiration. • Ce mannequin mesure 185 cm et porte une taille M. Son tour de poitrine est de 96 cm et son tour de taille est de 75 cm. • Coupe standard. • Encolure ras-du-cou côtelée. • Maille 100 % polyester recyclé. • Absorbe la transpiration.