Les fans de Gina Carano demandent à Disney d’inverser le tir des mandaloriens

Il semble très peu probable que nous verrons jamais Gina Carano revenir The Mandalorian comme Cara Dune, mais cela n’empêche pas des milliers de fans de signer une pétition implorant Disney et Lucasfilm de la ramener. Il y a quelques jours à peine, Lucasfilm a annoncé que la société avait rompu ses liens avec Carano sans envisager d’utiliser l’actrice dans des projets à venir. Bien sûr, cela était dû au contrecoup des publications controversées de Gina Carano sur les réseaux sociaux.

Alors que beaucoup étaient heureux de voir Carano partir, d’autres estiment qu’elle Guerres des étoiles les tirs n’étaient pas mérités. Un fan est allé jusqu’à lancer une pétition sur Change.org appelant à la réembauche de Carano, et le mouvement n’a pas tardé à prendre feu. Au moment d’écrire ces lignes, plus de 24 000 noms ont été ajoutés à la pétition et le nombre continue d’augmenter très rapidement.

« Je ne vais pas dire qu’elle avait raison ou tort avec ses opinions, mais licencier des célébrités pour leurs opinions politiques est arrivé trop souvent, et une fois de plus, Hollywood a frappé un autre conservateur », écrit la créatrice de la pétition Gina Carano. « Ce qu’elle a dit était peut-être un peu extrême, et je peux même voir pourquoi certaines personnes ont été offensées, mais son tweet n’a pas été fait pour inciter à la violence ou pour exprimer une discrimination ou une haine de quelque sorte que ce soit envers un groupe en particulier. »

La description de la pétition ajoute: « Et maintenant, une fois de plus, une actrice bien-aimée a été renvoyée pour avoir exprimé son opinion. Cette pétition s’adresse aux dirigeants de Disney. S’il vous plaît, pourquoi ne pouvez-vous pas simplement laisser la politique en dehors de l’industrie et continuer? The Mandalorian est un spectacle fantastique, et la représentation de Cara Dune par Gina Carano est une joie à regarder. La Mandalorienne ne serait pas la même sans elle … Rehérez Gina Carano. La renvoyer n’est pas justice. «

Carano a longtemps été franc avec ses opinions conservatrices sur les médias sociaux. Pesant sur des questions telles que les mandats de masque et la fraude électorale, Carano a souvent suscité des critiques en ligne avec certains fans de The Mandalorian exigeant son licenciement avec le hashtag #FireGinaCarano. La semaine dernière, un post Instagram de Carano comparant «haïr quelqu’un pour ses opinions politiques» à la persécution des Juifs dans l’Holocauste a relancé le #FireGinaCarano, ce qui a amené Lucasfilm à démarrer l’actrice.

« Gina Carano n’est actuellement pas employée par Lucasfilm et il n’est pas prévu qu’elle le soit à l’avenir », a déclaré la société dans un communiqué. « Néanmoins, ses publications sur les réseaux sociaux dénigrant les gens sur la base de leur identité culturelle et religieuse sont odieuses et inacceptables. »

Après avoir été licenciée par Lucasfilm, Carano a annoncé qu’elle développerait, produirait et jouerait dans un nouveau film pour le site Web conservateur de Ben Shapiro, The Daily Wire. Le film sera diffusé exclusivement aux membres du site dans le cadre du plan de la société visant à étendre son aile de divertissement. Aucun autre détail n’a été révélé sur le projet, mais en tout cas, Carano a choisi de passer rapidement à autre chose.

Nous ne devrions probablement pas retenir notre souffle au retour de Carano The Mandalorian, quel que soit le nombre de signatures reçues par la pétition. La pétition demandant à Disney de réembaucher Carano est disponible sur Change.org.

