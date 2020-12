Les fans de Ghostbusters célèbrent Ernie Hudson pour son 75e anniversaire

Ernie Hudson vient d’avoir 75 ans et les fans de la chasseurs de fantômes star de la franchise célèbre son anniversaire en ligne. Hudson est peut-être mieux connu pour jouer l’original chasseurs de fantômes membre de l’équipe Winston Zeddemore, un rôle qu’il reprendra dans la suite de l’année prochaine Ghostbusters: l’au-delà. Avec l’acteur bien-aimé qui célèbre aujourd’hui un anniversaire important, les fans se sont tournés vers les médias sociaux pour lui envoyer leurs éloges et leurs meilleurs vœux.

« De nombreux retours heureux au plus gracieux Ghostbuster que nous connaissons, M. Ernie Hudson (Winston Zeddemore). Nous espérons que sa famille va tous avoir une fête très sûre et heureuse et leur souhaitons également un joyeux Noël », publie le compte Twitter Atlanta Ghostbusters, y compris une photo du groupe avec Hudson.

De nombreux retours heureux au plus gracieux Ghostbuster que nous connaissons, M. Ernie Hudson (Winston Zeddemore). Nous espérons que sa famille est en train de passer une bonne fête en toute sécurité et nous leur souhaitons également un joyeux Noël. pic.twitter.com/buSMASSjzE – Atlanta Ghostbusters 🚫👻 (@ATLGhostbusters) 17 décembre 2020

Sur Instagram, la page Arizona Ghostbusters a également publié une photo avec Hudson. « Nous souhaitons un très joyeux anniversaire à Ernie Hudson », indique la légende.

Beaucoup d’autres chasseurs de fantômes les groupes et les pages de fans rendent également hommage. Ghostbusters Universe News a tweeté: « Joyeux anniversaire à @ErnieHudson! Nous espérons que vous passez une journée fantastique! »

Innombrable chasseurs de fantômes Les fans publient également des photos et des messages d’hommage pour Hudson, qui a longtemps été un succès sur la scène des congrès. En publiant une photo de lui aux côtés d’Hudson, un grand fan écrit: « J’ai rencontré les trois OGB restants, mais c’était ma première rencontre en 2008 et c’était magique. Une si bonne âme, c’est l’un de nous, juste comme Winston. Mais bien plus encore! Léviathan, Le corbeau, Congo! Joyeux anniversaire à @Ernie_Hudson qui a eu 75 ans aujourd’hui! «

J’ai rencontré les trois OGB restants, mais c’était ma première rencontre en 2008 et c’était magique. Une si bonne âme, c’est l’un des nôtres, tout comme Winston. Mais bien plus encore! Aimez Leviathan, The Crow, Congo! Joyeux anniversaire à @Ernie_Hudson qui a eu 75 ans aujourd’hui! pic.twitter.com/vV6LJmRgew – Timo (@ShandorSociety) 17 décembre 2020

La semaine dernière, Hudson a personnellement publié un message vidéo pour ses fans sur Twitter. Dans la vidéo, il remercie ses fans pour le soutien qu’ils lui ont apporté tout au long de l’année, y compris les vidéos que les gens lui ont achetées chez Cameo. Hudson prend également un moment pour souhaiter à tous de joyeuses fêtes de fin d’année avec son propre arbre de Noël derrière lui.

Je voulais juste profiter de ce moment pour vous remercier tous de votre soutien cette année. 2020 a été une année difficile pour tout le monde, mais nous pouvons toujours célébrer, même si nous devons le faire à distance. #Joyeuses fêtes ! pic.twitter.com/cQT8F7a2RY – Ernie Hudson (@Ernie_Hudson) 12 décembre 2020

« Je voulais juste profiter de ce moment pour vous remercier tous pour votre soutien cette année. 2020 a été une année difficile pour tout le monde, mais nous pouvons toujours célébrer, même si nous devons le faire à distance », écrit l’acteur dans la légende.

Avec son rôle populaire de Winston dans chasseurs de fantômes, certains des autres rôles les plus célèbres de Hudson incluent le rôle du directeur Leo Glynn sur HBO Oz, Salomon dans La main qui fait vibrer le berceau, Justin Jones dans Léviathan, Captain Kelly dans Congo, Le sergent Darryl Albrecht à Le corbeau, Jacob sur Grace et Frankie, et le directeur adjoint du FBI Harry McDonald dans les deux Miss convivialité films. Ces jours-ci, il joue un rôle principal dans le drame policier BET L’entreprise familiale, qui vient d’être repris pour une troisième saison plus tôt ce mois-ci.

Vous pouvez retrouver Hudson sur grand écran lorsque Ghostbusters: l’au-delà premières le 11 juin 2021. Réalisé par Jason Reitman, le film ramène également Hudson chasseurs de fantômes co-stars Bill Murray, Dan Aykroyd, Sigourney Weaver et Annie Potts aux côtés de nouvelles stars Carrie Coon, Mckenna Grace, Finn Wolfhard et Paul Rudd. En attendant, vous pouvez toujours commander un message vidéo personnellement à Hudson sur Cameo.

@Ernie_Hudson en espérant que tous vos souhaits d’anniversaire se réalisent cette année. vous êtes une âme MERVEILLEUSE et je vous souhaite toujours le meilleur. joyeux anniversaire ERNIE !!! – olivia michele roi (@ olivia6192) 17 décembre 2020

Joyeux anniversaire à la voix du personnage d’Atticus dans la série animée Cartoon Network / HBO Max Infinity Train (2019-), acteur @Ernie_Hudson. #InfinityTrain#FandomBirthdayspic.twitter.com/4119lKENuB – Martinez Julian 🌹🌻 (@ yahoo201027) 17 décembre 2020

Vous vous souvenez d’Ernie Hudson en tant que directeur de « Oz » de HBO? Ouf ….. Joyeux 75e anniversaire, Ernie Hudson! – Double L doit Rock The Bells (@LoveThePuck) 17 décembre 2020

Souhaitant les incroyablement talentueux @Ernie_Hudson un très joyeux anniversaire aujourd’hui! 🎈🎂 pic.twitter.com/ofFDZNEJw9 – Double L doit Rock The Bells (@LoveThePuck) 17 décembre 2020

Joyeux anniversaire à Ernie Hudson, un autre acteur sous-estimé, dont on se souvient pour le « Ghostbusters » original, mais qui a un gros travail réparti dans le cinéma, la télévision, les jeux et en ligne. – Jay Shah (@Jayszen) 17 décembre 2020

Joyeux anniversaire à Ernie Hudson @Ernie_Hudsonpic.twitter.com/DYWLQUxljm – Festival Twin Peaks (@TwinPeaksFest) 17 décembre 2020

Sujets: Ghostbusters, Anniversaires