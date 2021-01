Les fans de Ghost of Tsushima aident à réparer le sanctuaire japonais

Fantôme de Tsushima est sans aucun doute l’un des grands moments forts de la dernière année de jeu et a impressionné les joueurs du monde entier. De nombreux fans du jeu de samouraï ont même aidé à Sauver une ancienne structure sur la vraie île japonaise Tsushima.

Les joueurs de Ghost of Tsushima sauvent un ancien sanctuaire à Tsushima

L’exclusivité PS4 « Ghost of Tsushima » prouve avec brio que les jeux vidéo peuvent faire quelque chose de bien. De nombreux fans du jeu en ont soutenu un Projet de financement participatif, avec celui sanctuaire japonais réparé doit être.

Ça c’est passé: En septembre 2020 un typhon pour des dommages dévastateurs au Japon. Entre autres choses était un Porte Toori détruit ça pour Sanctuaire Watatsumi historique sur l’île de Tsushima fait parti. Grâce à de nombreux assistants et fans du jeu « Ghost of Tsushima », le projet de financement participatif pour la réparation a pu être réalisé en deux mois.

Et pas seulement ça: L’objectif réel de 5 millions de yens (environ 39570 euros) a été atteint dépassé de plus de 500%. Au total, plus de 27 millions de yens (environ 214500 euros) en dons ensemble.

Les travaux de réparation de la porte Toori du sanctuaire sont censés commencer en avril 2021 et être terminé en août 2021.