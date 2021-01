Les fans de Gene Wilder et Johnny Depp saccagent la préquelle de Wonka

le Charlie et la chocolaterie prequel Wonka sortira en 2023 avec Tom Holland ou Timothee Chalamet, selon la rumeur, et les nouvelles ne sont pas très bonnes du tout avec de nombreux fans du film original. En 1971, Gene Wilder a joué le rôle du vendeur de chocolat violet dans l’adaptation originale du film Willy Wonka et la chocolaterie. Sa performance est considérée comme emblématique, et pour beaucoup de gens, personne d’autre ne pourrait jamais jouer de manière convaincante le personnage après que Wilder ait déjà placé la barre si haut.

« Tout willy wonka qui n’est pas génialiste n’existe pas pour moi », lit-on dans un tweet.

« Personne ne tiendra jamais une bougie à Gene Wilder Wonka, il ne sert à rien d’essayer », dit un autre de la même manière.

Un autre fan pessimiste écrit sur Twitter: « Les deux [Holland and Chalamet] Il faut juste dire non, publiquement, en disant « personne ne peut jamais être à la hauteur de Gene Wilder et cela nous est inutile » et tuer le projet. Maintenant. »

Les autres fans ne sont pas très enthousiastes à l’idée de voir une histoire d’origine pour Willy Wonka à des fins de scénario, car plonger dans la trame de fond d’un personnage aussi mystérieux ne fait que déprécier son intérêt. Un fan dit: « Oui, Gene Wilder était parfait. Mais je pense que la discussion la plus importante est que plus vous expliquez Willy Wonka, moins il devient intéressant en tant que personnage. Willy Wonka ne devrait avoir aucune préquelle, aucune explication, aucune motivation. Il est un mystère absolu, qui lui donne du pouvoir. «

Quelqu’un qui se perd dans le shuffle est ici Johnny Depp, qui a également fourni une représentation très différente de Wonka dans l’adaptation de Tim Burton en 2005 Charlie et la chocolaterie. Bien sûr, il y a des fans inconditionnels de la version Wilder qui n’ont jamais accepté le film Burton, après avoir annulé la performance de Depp il y a de nombreuses années. Pourtant, il y a aussi beaucoup de fans de Depp qui font l’éloge de sa version de Willy Wonka avec tant de critiques qui circulent sur les réseaux sociaux.

« Désolé j’ai dû dire ça, mais je compte Johnny Depp comme le meilleur Willy Wonka du monde, et en fait, Johnny Depp est mon Willy Wonka, et c’est tout! » tweete un grand fan de Depp.

Un autre s’interroge, « Johnny Depp ne nous a-t-il pas donné un film de Willy Wonka bon et précis il n’y a pas si longtemps ou est-ce que je manque quelque chose ??? »

Dans tous les cas, la réponse du ventilateur à Wonka obtenir sa date de sortie avec des rumeurs de choix de casting potentiels n’est probablement pas ce que Warner Bros. attendait. Avec autant de contrecoups entourant déjà le film deux ans avant sa sortie, la pression va être encore plus forte pour que le réalisateur Paul King livre un film que les fans accepteront. Cela pourrait s’avérer être une bataille difficile, mais comme le film de Burton avec Depp dans le rôle principal a été un grand succès financier, il y a certainement un potentiel pour Wonka pour frapper grand au box-office aussi.

Que le film mettra en vedette Holland, Chalamet ou quelqu’un d’autre entièrement, Wonka devrait sortir en salles par Warner Bros.le 17 mars 2023.

Non, non. Faire n’importe quel type de film de Willy Wonka sans Gene Wilder est une erreur. Surtout Johnny Depp ou un CGI Gene Wilder – Jason Sears (@SearsJason) 19 janvier 2021

Willy Wonka Prequel sortira en 2023? Cela ressemble à une préquelle totalement inutile, Willy Wonka est conçu pour être un film autonome et non une franchise! pic.twitter.com/jXw7eb9RwL – Harry Thomas (@HarryThomasPic) 19 janvier 2021

Au lieu d’une histoire d’origine de Willy Wonka, pourquoi ne pas financer quelque chose qui ne craint pas entièrement les prémisses? https://t.co/5adNiVbBeC – David Baer (@ X2allday) 19 janvier 2021

Aussi: avons-nous vraiment besoin d’un troisième Wonka? Je veux dire, je pense que nous avons atteint un sommet à Gene Wilder 🤔 – Nadja Lirio 🦋 (@nailirio) 19 janvier 2021

nous ne le faisons pas !! nous n’avons pas besoin d’un prequel de willy wonka !! on sait tout ce qu’il faut savoir sur sa jeunesse et le début de l’usine à partir du deuxième film qui était également indésirable !! j’en ai tellement marre !! – Alexis du mal de la chronologie du mal (@ alexisw517) 19 janvier 2021

