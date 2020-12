Les fans de garçons veulent vraiment Karl Urban en tant que Wolverine du MCU

De nombreux fans de Les garçons veulent voir Karl Urban jouer le rôle de Carcajou pour l’univers cinématographique Marvel, et quelques fan art intéressants et une vidéo deepfake ne font qu’exacerber ces désirs. Acteur vétéran très connu pour toutes sortes de rôles bien joués mais extrêmement différents, Urban l’a récemment tué dans la série à succès Amazon Original en tant que Billy Butcher, le chef du groupe titulaire et l’un des personnages les plus durs de la télévision.

Parce que nous savons que les X-Men se dirigent vers le MCU à un moment donné, il y a eu beaucoup de spéculations de la part des fans sur qui pourrait ensuite jouer les personnages emblématiques sur grand écran. Un accent particulier a été mis sur le rôle de Wolverine, qui a été joué par Hugh Jackman dans X Men films depuis près de deux décennies. Le rôle est actuellement à gagner sans que personne ne soit officiellement choisi, et certains fans ont fait pression pour qu’Urban obtienne le rôle.

Sur Instagram, plusieurs artistes numériques ont créé des portraits d’Urban comme Wolverine. Une partie du fan art imagine Karl Urban dans plus d’un costume classique de Wolverine avec et sans masque, et son look à lui seul aide certainement à vendre le concept. D’autres fan art imaginent une version plus robuste du personnage en dehors des collants de super-héros, et il est joli d’imaginer Urban comme une nouvelle version de Logan.

Pendant ce temps, avec autant d’intérêt des fans pour le concept, Urban a également été inséré numériquement dans X Men des séquences vidéo pour un meilleur regard sur Les garçons star dans le rôle. Remplaçant l’acteur préféré des fans Hugh Jackman, Urban semble s’intégrer parfaitement dans le rôle. Nous pouvons supposer que la présentation du super-héros sera un peu différente lorsqu’une nouvelle itération de Wolverine sera introduite dans le MCU, mais étant donné les différents fan art et la vidéo deepfake, il semble clair qu’Urban lui conviendrait parfaitement. indépendamment.

Bien que les fans s’intéressent clairement à Urban comme Wolverine, le faire jouer le rôle créerait un problème de continuité. Il a techniquement déjà fait ses débuts dans le MCU en tant que guerrier Skurge dans la suite de 2017 Thor: Ragnarok. Néanmoins, comme son apparence en tant que personnage est très différente de celle de Wolverine, il semble que de nombreux fans de Marvel seraient prêts à négliger le rôle précédent d’Urban.

Il convient également de mentionner que plusieurs autres acteurs ont joué plusieurs personnages dans le MCU, dont Alfre Woodard (Luke Cage, Captain America: guerre civile), Gemma Chan (Capitaine Marvel, Les éternels), Mahershala Ali (Luke Cage, Lame), et évidemment Stan Lee avec ses nombreux camées mémorables.

Le temps nous dira si Urban joue Wolverine ou tout autre nouveau personnage dans le MCU. Pour l’instant, il peut être vu dans la populaire série Amazon Original Les garçons. Les deux premières saisons de l’émission sont actuellement diffusées sur Amazon Prime Video et une troisième saison devrait commencer à tourner au début de 2021. La vidéo deepfake d’Urban as Wolverine a été mise en ligne par stryder HD sur YouTube.

