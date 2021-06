Les fans de Game of Thrones célèbrent Peter Dinklage à l’occasion de son 52e anniversaire

Jeu des trônes les fans sont venus en force aujourd’hui pour célébrer leur propre Tyrion Lannister, alias Peter Dinklage le jour de son 52e anniversaire. Bien qu’il soit déjà un acteur bien établi, c’est son rôle de Tyrion acharné qui l’a attiré l’attention de nombreux nouveaux fans et a donné un élan incroyable à sa carrière. Depuis son passage sur Thrones, il ne semble pas s’être arrêté pour reprendre son souffle, ayant même un rôle de « nain » assez grand dans Avengers : guerre à l’infini, celui qui, en fin de compte, a joué un rôle important dans la procédure, en construisant Stormbreaker pour Thor.

Dinklage est né dans le New Jersey en 1969 et a étudié le théâtre au Bennington College avant de commencer à travailler dans un magasin de guitares et de participer à un certain nombre de productions dramatiques amateurs. Il a fait ses débuts au cinéma en Vivre dans l’oubli en 1995, une comédie noire indépendante mettant également en vedette Steve Buscemi et Catherine Keener. Sa grande rupture n’est venue qu’en 2003, quand il a eu le rôle principal de Finbar McBride dans L’agent de gare. Dinklage a joué un homme calme et célibataire atteint de nanisme qui trouve la solitude dans une gare déserte d’une petite ville du New Jersey.

À partir de maintenant, à chaque anniversaire suivant, la carrière de Dinklage semblait juste aller de mieux en mieux. Il est apparu dans Elfe avec Will Ferrell, le reboot de 2005 de Gamine, Mort lors de funérailles en 2007, Les Chroniques de Narnia : Prince Caspian en 2008, a fait sa première incursion dans le monde de Marvel Comics avec X-Men: Days of Future Past, et Trois panneaux d’affichage à l’extérieur de Ebbing, Missouri en 2017. Il a fait son Univers cinématographique Marvel débuts l’année suivante en tant qu’Eitri dans Avengers : guerre à l’infini en 2018, et la même année a joué le rôle-titre d’une nouvelle adaptation musicale de Cyrano de Bergerac.

Cependant, quel que soit le succès de sa carrière cinématographique, il était interprété comme Tyrion Lannister dans Jeu des trônes en 2011, cela a vraiment eu un effet astronomique sur sa popularité. Il a été le premier acteur à être choisi dans la série, deux ans avant la première diffusion de la série, ce qui, selon les showrunners David Benioff et DB Weiss, était toujours leur plan en raison du « noyau d’humanité de l’acteur, recouvert d’une coquille de sèche sardonique l’esprit, est assez bien en accord avec le personnage. » Cependant, il n’était pas acquis qu’il accepterait le rôle, ayant fait la fine bouche pour jouer dans des séries de genre et disant qu’en tant que nain, il ne « jouerait pas à des elfes fantastiques ou à des lutins ». Ne connaissant pas les livres de George RR Martin, il n’a fallu qu’une demi-réunion avec Benioff et Weiss pour qu’il signe.

Dinklage a remporté quatre Emmy Awards pour son rôle de Tyrion, ainsi qu’un Golden Globe, et à partir de la deuxième saison, il a obtenu la première place de la série. Il a actuellement de nombreux projets en cours, dont la version cinématographique de Cyrano, les Vengeur toxique reboot, une voix off dans Hitpig et nouvellement annoncé Le groupe sauvage et Le nain. Alors que ses fans ont célébré son anniversaire aujourd’hui, ils seront heureux de savoir que nous le verrons beaucoup plus à l’avenir. Découvrez ci-dessous quelques-uns des messages d’anniversaire de ses fans et collègues sur Twitter.

Joyeux anniversaire à Peter Dinklage ! 🎂 pic.twitter.com/Ch3y4H67Xm – Emilia Clarke™ (@EmiliaClarkeTM) 11 juin 2021

L’un des personnages les plus emblématiques de l’histoire de la télévision.

Joyeux anniversaire à Peter Dinklage pic.twitter.com/0CM8PGc7jn – Ethan Hunt🇦🇷 (@JonSnowLegacy) 11 juin 2021

Joyeux anniversaire à Peter Dinklage, ancien leader du groupe punk-rap-funk, Whizzy. 🎂 pic.twitter.com/7fKGNpg0Op – Alden Diaz (@AD_Strider) 11 juin 2021

Enfer ouais, je souhaite à Peter Dinklage un joyeux anniversaire parce qu’il règne ! Je suis fan depuis Living In Oblivion. – gordon leadfoot (@leadfootgordon) 12 juin 2021

C’est l’anniversaire de Peter Dinklage ! 🍷 De « Game of Thrones » à « I Care A Lot », lequel de ses rôles est votre préféré ? https://t.co/usLmoO9bYOpic.twitter.com/lr17qTu50u – IMDb (@IMDb) 11 juin 2021

Aujourd’hui, c’est l’anniversaire de Peter Dinklage, alors j’aimerais prendre un moment pour apprécier à quel point il est beau et talentueux pic.twitter.com/Aq1BbSKFoN – Le sémite le plus impertinent (@LittleMissLizz) 11 juin 2021

