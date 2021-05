Les fans de Dwayne Johnson célèbrent le rock à l’occasion de son 49e anniversaire

Dwayne « The Rock » Johnson a 49 ans et les fans du monde entier célèbrent le grand jour du Great One. Après avoir dominé le monde de la lutte professionnelle en tant que l’une des plus grandes stars de la WWE de tous les temps, Dwayne Johnson a trouvé un succès encore plus grand à Hollywood quand il est passé à jouer dans des films à succès. La célébrité populaire surnommée «la personne la plus aimable du monde» cette année est universellement appréciée, comme en témoigne la multitude de messages d’hommage en ligne.

« Joyeux anniversaire ma chère idole, vous êtes incroyable et j’espère que vous apprécierez chaque moment de la journée », déclare un fan sur Twitter. « Amusez-vous et continuez à vivre. Je vous admire pour votre sagesse sans fin, bon cœur et grâce, bon anniversaire. Que je vous ai toujours pour toujours. »

Un autre article se lit comme suit: « Joyeux anniversaire à l’homme le plus ÉLECTRIFIANT du divertissement sportif aujourd’hui! L’un des plus grands êtres humains de la planète Terre, @TheRock! Dwayne, j’espère que vous avez un anniversaire fantastique aujourd’hui et beaucoup d’amour pour vous! Que Dieu vous bénisse! «

« Joyeux anniversaire à la légende qui est @TheRock », tweete un autre fan. « Au gars qui m’a intéressé à la lutte dans les années 90, à me donner ce gif parfait pour ma vie d’adulte en travaillant avec des étudiants. Tu es une légende de part en part. »

«Joyeux anniversaire à la seule et unique @TheRock», dit quelqu’un d’autre. «Un vrai Dieu parmi les hommes, qui améliore le monde chaque jour. Continuez à faire ce que vous faites monsieur, sur et en dehors de l’écran. Vous ne lirez peut-être jamais cela, mais en envoyant tant d’ondes positives à un homme qui m’inspire énormément.

Un tweet se lit comme suit: « À tous ses millions de fans dans le monde … voyez ça … et vous allez adorer The Rock un peu plus que vous ne l’avez déjà fait !! @TheRock Un très joyeux anniversaire à vous monsieur! Aimez tout le chemin de l’Inde .

En utilisant le hashtag #HappyBirthdayDwayneJohnson, un autre fan ajoute: « Joyeux anniversaire au jabroni qui bat, mange de la tarte, trail-blazin ‘, sourcil raisin’, tout autour, claque-le Champion du peuple et la superstarrrr la plus électrisante … THE ROCK! »

« Je crois qu’aujourd’hui est l’anniversaire de @TheRock », a déclaré un grand fan. « Il est l’homme le plus électrisant du divertissement sportif et l’un des plus grands acteurs d’Hollywood. Nous le connaissons également sous le nom de » Champion du peuple « , » Le grand « et » Le taureau de Brahma « . »

Et Iron Sheik, membre du Temple de la renommée de la WWE, a écrit: « JOYEUX ANNIVERSAIRE À MON FRÈRE INTELLIGENT @THEROCK ENSEMBLE NOUS SUPLEXONS LE JABRONIS DE LA TERRE ET RENDONS LES GENS HEUREUX BUBBA. »

Ce fut un bon week-end d’anniversaire pour The Rock. Vendredi, il a été rapporté que sa série comique semi-autobiographique NBC Jeune Rock a été renouvelé pour une deuxième saison. Cette série raconte l’histoire de l’enfance de Johnson à travers sa vie de jeune adulte dans les années avant qu’il ne rejoigne la WWE. The Rock est également présenté comme lui-même dans le futur dans une chronologie alternative révélant qu’il est devenu président des États-Unis. Actuellement, l’acteur travaille également sur le prochain film de super-héros Adam noir.

Cependant, Johnson fête son anniversaire aujourd’hui, espérons que c’est un très bon anniversaire pour The Rock. Bon anniversaire, Dwayne Johnson! Vous pouvez consulter plus des nombreux messages d’hommage d’anniversaire sur Twitter sous le hashtag #HappyBirthdayDwayneJohnson.

Beaucoup de nombreux retours heureux de la journée, cher Monsieur

Joyeux anniversaire à l’homme le plus électrisant de TOUS les sports et divertissements!

Dwayne @TheRock Johnson ❤

