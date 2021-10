Les fans de Drag Race UK sont furieux contre RuPaul après la décision d’élimination d’un « accident de voiture »

AVERTISSEMENT : Spoilers pour Drag Race UK à venir !

Saison 3 de Course de dragsters de RuPaul au Royaume-Uni a été bourré de rebondissements mais rien de plus choquant que le résultat de l’élimination de l’épisode de ce soir (28 octobre).

L’épisode a vu les reines faire leurs meilleures imitations de célébrités pour le légendaire Snatch Game. Kitty Scott Claus a impressionné les juges avec son impression de Gemma Collins, mais c’est Ella Vaday qui a volé la vedette avec son imitation explicite de la célèbre chef Nigella Lawson.

Au bas de la pile se trouvaient River Medway Medway et Choriza May. Malheureusement, River n’a pas réussi à clouer l’esprit de la star de télé-réalité Amy Childs, tandis que les juges en voulaient plus à Margarita Pracatan de Choriza.

Les fans de Drag Race UK sont furieux contre RuPaul pour sa « mauvaise décision » sur la dernière élimination. Image : BBC

Les filles ont été forcées de se synchroniser sur le « Shout » de Lulu. Cependant, dans une tournure choquante des événements, River et Choriza n’ont pas réussi à impressionner Ru. « J’avais besoin d’en voir plus sur cette synchronisation labiale », leur a dit RuPaul.

En fin de compte, River et Choriza ont tous deux été invités à s’éloigner.

Comme vous pouvez l’imaginer, Course de dragsters Royaume-Uni les fans étaient absolument furieux de la décision de RuPaul de renvoyer Choriza et River chez eux.

Cette série de Drag Race est en train de devenir un accident de voiture que je ne peux pas arrêter de regarder. Et je ne tiens pas les candidats pour responsables d’une seule once de bêtises. Ils méritent mieux que tout ce drame et cette ingérence flagrants forcés par la production. #DragRaceUK – Dula Peep (@RobDavid_) 28 octobre 2021

Étonnamment, ce n’est que la troisième fois qu’il y a une double élimination en Course de dragsters histoire. Dans la saison 5, Ru a renvoyé Honey Mahogany et Vivienne Pinay chez eux, tandis que Laila McQueen et Dax ExclamationPoint ont reçu un double sashay dans la saison 8.

Qu’avez-vous pensé de la décision de RuPaul ?

