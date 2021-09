Les fans de Drag Race UK sont en larmes devant le look de la piste Thomas Waghorn de River Medway et maintenant c’est un mème

La rivière Medway est la PERFECTION.

Course de dragsters de RuPaul au Royaume-Uni est revenu sur nos écrans pour sa troisième saison ce soir et les reines n’ont certainement pas déçu [SPOILERS AHEAD!]

Le premier défi a vu les reines jouer à un jeu effronté de charades sales avant de se diriger vers la piste pour un défi de piste sur le thème de la ville natale. Et c’est pour la piste de River Medway que les fans vivent vraiment.

Rendant hommage à ses racines du Kent, River s’est déguisée en statue de l’officier de la marine britannique Thomas Waghorn, située dans Railway Street, Chatham. La statue est souvent vue avec un cône de signalisation sur la tête et River est restée fidèle à la statue, balançant également un cône de signalisation sur sa tête. Elle a même fait descendre le célèbre point de Thomas, descendant la piste et pointant du doigt les juges.

Les fans de Drag Race UK sont en larmes à cause du look de piste Thomas Waghorn de River Medway. Image : BBC

« Je donne la pose exacte … il pointe quelque part mais j’ai oublié en fait », a déclaré River dans leur confessionnal.

RuPaul a félicité River d’être resté fidèle à la statue et était dans une crise de nerfs absolue – bien qu’il ne sache pas ce que River faisait réellement.

Comme vous pouvez l’imaginer, Thomas Waghorn lewk de River Medway est devenu un mème.

Malheureusement, le deuxième look de la piste de River n’a pas reçu le même nombre d’éloges, mais elle a échappé à l’élimination. (Alerte spoiler : Anubis a été renvoyé chez lui après une synchronisation labiale contre Elektra Fence.)

Plus tôt dans l’épisode, River a révélé comment sa mère était décédée de COVID-19 peu de temps avant de recevoir l’appel qu’elle avait reçu une place sur Course de dragsters Royaume-Uni. La mère de River était un fervent partisan de sa carrière de drag, offrant même à River sa première paire de talons.

« J’ai en fait l’une des tenues de ma mère ici. C’est un petit deux-pièces. Elle avait l’habitude de le porter au travail et tout ça. C’était la femme la plus glamour que vous ayez jamais rencontrée », a déclaré River à Vanity Milan. .

« Elle est décédée environ deux semaines avant que je reçoive l’appel à la course de dragsters, et quand je me dis : ‘Oh, peut-être que je ne devrais pas faire ça.’ Je me dis : ‘Non, tu dois le faire’ parce que la raison pour laquelle je suis ici et la raison pour laquelle je suis comme je suis, c’est à cause d’elle. »

