Les fans de Drag Race UK pensent que Charity Kase a été « volée » alors qu’elle est éliminée de la compétition

« Charity Kase mérite mieux que cette compétition. »

Course de dragsters de RuPaul au Royaume-Uni a dit au revoir à une autre reine jeudi soir (21 octobre), mais les téléspectateurs ne sont pas d’accord avec la décision de RuPaul.

L’épisode d’hier soir a vu les reines créer une publicité pour un nouvel appareil inspiré d’Alexa appelé Draglexa. Après avoir remporté le mini défi, Scarlett Harlett et Krystal Versace ont été nommés capitaines d’équipe. Et puis plus tard, les reines sont montées sur la piste pour présenter leur meilleure traînée chère.

Ce n’était pas une bonne semaine pour aucune des reines, car RuPaul a révélé à quel point elles étaient « déçues » par le défi, notant à quel point il y avait peu d’originalité dans l’une des publicités. En conséquence, aucune équipe n’a remporté le défi.

LIRE LA SUITE: Les fans de Drag Race UK accusent Raven de porter un « blackface »

Les fans de Drag Race UK pensent que Charity Kase a été « volée ». Image : BBC

En fin de compte, ce sont Charity Kase et Scarlett Harlett qui ont reçu les pires critiques des juges et ont été déclarées les derniers de la semaine.

La semaine dernière, Charity et Scarlett ont dû synchroniser leurs vies l’une contre l’autre. Cependant, les deux ont été sauvés. Mais cette semaine, c’est Charity qui a été renvoyée chez elle après une intense bataille de synchronisation labiale sur « Big Spender » de Shirley Bassey.

« Merci pour l’opportunité, pour la scène et pour avoir montré ma traînée au monde. Je vous souhaite une merveilleuse saison », a déclaré Charity dans son interview de sortie.

« Je suis vraiment fier de représenter le drag alternatif et je suis content de tout ce que j’ai fait ici. J’espère qu’il y a quelqu’un qui se voit en moi et qui peut être inspiré par ce que j’ai apporté à la série. »

Il est sûr de dire que les fans de Drag Race UK n’étaient pas d’accord pour dire que Charity aurait dû être renvoyé chez lui, en particulier les critiques selon lesquelles Charity manquait de « polyvalence ».

besoin de savoir comment ceux-ci sont tous de la même note quand les looks glam qui sont les mêmes chaque semaine ne sont pas? dis juste que tu détestes les reines alternatives. Arrêtez de dire aux reines alternatives de faire du glamour quand vous ne dites JAMAIS aux reines du glamour de faire du glamour? c’est un pur parti pris à ce stade et c’est putain de stupide #DragRaceUK pic.twitter.com/NMz9mw7XW6 – Lauren (@yoongiismysuga) 21 octobre 2021

charité kase est honnêtement l’artiste la plus unique, créative, polyvalente et incroyable que j’aie jamais vue sur la course de dragsters et je suis contente qu’elle ait au moins cet endroit pour montrer son art au monde pic.twitter.com/iS5RonR2wJ – gia VANITY DAY !! 🧡 (@rewindcoulee) 21 octobre 2021

ils ne demanderaient jamais à krystal de faire un « look de maquillage alternatif » ou « effrayant », alors pourquoi diable obligent-ils les reines alternatives à se faire « jolies » comme si elles ne se faisaient pas foutre. #rpdruk #charitykase – ellis ❦ (@iheartellis8) 21 octobre 2021

prétendre que la charité kase n’est pas polyvalente quand elle a servi tous ces looks différents sur la piste i 😭😭 idk like drag n’est pas seulement glamour et camp? la course de dragsters a une vision si limitée et restreinte de ce que la drague peut être, reflète à peine ce que c’est réellement en dehors de la télévision – jace (@HEAVENLYB0DIES) 21 octobre 2021

Vous ne pouvez pas dire que la charité kase manque de polyvalence alors que chaque look qu’elle a apporté a été différent, dites simplement que vous n’aimez pas les reines alternatives #rpdruk – Action Man Bobby Moore (@0xytocinn) 21 octobre 2021

Rendez-vous chaque semaine sur la chaîne YouTube 45secondes.fr pour regarder la reine éliminée décomposer son temps dans l’émission et nommer ses collègues reines dans le Drag Race Yearbook.

Cette semaine dans le podcast « Coming Out Chats », les stars de Drag Race UK Lawrence Chaney et Victoria Scone parlent de leur sortie à leurs familles, de la façon dont elles ont géré le harcèlement à l’école, du manque de représentation des jeunes femmes homosexuelles et des préjugés contre les personnes de grande taille. dans la communauté LGBTQ. Cliquez sur l’image ci-dessous pour écouter et vous abonner.

Lawrence Chaney et Victoria Scone. Image : 45secondes.fr

.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂