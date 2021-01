Les fans de Drag Race pensent que Trinity the Tuck est derrière un compte Reddit traînant d’autres reines

Le prétendu compte Reddit de Trinity the Tuck a également prétendu être transgenre.

Course de dragsters de RuPaul‘s Trinity « The Tuck » Taylor a été appelé pour avoir prétendument fait des commentaires problématiques à partir d’un compte Reddit de graveur.

Le concurrent de la saison 9 et vainqueur des All Stars 4 a attrapé beaucoup de chaleur ces dernières semaines, entamant une dispute publique avec un autre. Course de dragsters alun Farrah Moan sur Trinity lors de spectacles tout au long de la pandémie de coronavirus.

Trinity a maintenant été soumise à encore plus de réactions négatives après que son prétendu compte Reddit ait été exposé. En gros, quelqu’un sur Twitter a demandé à Trinity si elle était derrière le compte u / SHEdevilBYnight. Trinity a confirmé qu’il s’agissait de son compte et a tweeté: « Oh oui! Je suis toujours sur Reddit! » Mais Trinity ne savait pas grand-chose, l’historique des commentaires du compte était visible par tous et bientôt les gens ont commencé à creuser…

Trinity the Tuck de Drag Race accusé d’utiliser un compte Reddit secret pour insulter d’autres reines. Image: @trinitythetuck via Instagram, VH1

Le compte, qui a été supprimé, avait publié un certain nombre de commentaires pour défendre Trinity et la féliciter. Le titulaire du compte a également affirmé être transgenre, critiqué Course de dragsters Les concurrents, dont Monét X Change et Monique Heart, la gagnante de All Stars 4, se sont penchés sur les problèmes de race, laissant d’autres utilisateurs de Reddit croire qu’elle était une femme trans noire.

Un commentaire disait: « Monique ne méritait pas de gagner. Arrêtez votre illusion. Laissez les gens soutenir leurs favs sans votre opinion inutile. »

Le récit a également répondu aux allégations selon lesquelles Trinity the Tuck a fait des commentaires transphobes, affirmant que Trinity the Tuck « n’a jamais été transphobe ». « Je suis trans et je n’ai pas été offensé. Ce qu’elle a dit aurait pu être beaucoup mieux formulé mais n’était pas transphobe », a commenté le récit. Vous pouvez lire certains des commentaires ici.

Les gens ont commencé à appeler Trinity sur les réseaux sociaux et elle les a bloqués.

Alors trinity the tuck faisait semblant d’être une femme trans noire sur reddit et utilisait ce compte pour discuter avec rpdr stans qui disait quelque chose de négatif à propos de son lmao? je vais me rendormir – bi dolla € ign (@prettyboydad) 7 janvier 2021

Trinity The Tuck est le premier gagnant trans de Rupauls Drag Race – LA VIE NOIRE COMPTE (@rayasunshineomg) 7 janvier 2021

Je suis bloqué par elle mais je vais toujours la traîner. @trinitythetuck est ici sur Reddit prétendant être trans pour se défendre. Bébé, tu penses vraiment que tout supprimer te sauvera? 👀 pic.twitter.com/ljwfeReaaU – Capitaine Dead Dad (@stirls_silver) 7 janvier 2021

Pas Trinity the Tuck prétendant être une femme trans sur reddit pour se défendre des allégations de transphobie. Je dirais que le verrouillage nous rend tous fous mais elle a été trop occupée à jouer pour que cela se produise, hein? 😂🤯 – Octobre 🎃 (@October_Fist) 7 janvier 2021

Trinity semble maintenant avoir nié être derrière le compte Reddit. Quelqu’un lui a demandé directement si elle était réellement la propriétaire du compte, et elle répondit: « Les gens vont inventer et croire n’importe quoi. »

