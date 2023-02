Les fans de Disney montrent leur frustration alors que deux grandes bandes-annonces du Super Bowl ne tombent pas

Le Super Bowl de cette année était un peu étrange en ce qui concerne les « grosses bandes-annonces » que l’événement sportif attire habituellement, en ce sens qu’il n’en avait pas vraiment. Autre que de nouvelles bandes-annonces pour les goûts de Les Gardiens de la Galaxie Vol. 3, Rapide X et Le flashil y avait des absents notables de l’ardoise Disney dont les fans n’étaient vraiment pas contents.





Avant l’arrivée du Super Bowl, deux grands films Disney à venir qui devraient recevoir leurs premières bandes-annonces pendant l’événement étaient le remake en direct de La petite Sirène et les studios Marvel Les Merveilles. Cependant, comme des rumeurs l’ont suggéré plus tard, aucun des films n’a fait son apparition et cela a laissé de nombreux fans furieux sur les réseaux sociaux. Découvrez quelques-unes des réactions ci-dessous :

Alors que Les Merveilles était toujours une valeur aberrante potentielle, avec deux autres films MCU encore sortis avant le retour de Captain Marvel de Brie Larson, le Super Bowl semblait être le meilleur endroit pour faire ses débuts avec des images du film qui devrait sortir en juillet. Cependant, la franchise Marvel n’a finalement été représentée que par la dernière bande-annonce de Les Gardiens de la Galaxie Vol. 3.

Quand cela vient à La petite Sirène cependant, le film devrait arriver dans les salles en mai, ce qui suggère qu’une première bande-annonce complète aurait été parfaitement chronométrée. Cependant, cela ne s’est pas produit, certaines rumeurs suggérant maintenant que la bande-annonce n’arrivera pas avant au moins un mois. Le travail de post-production final sur le film devant s’achever d’ici la fin mars, il semble que les fans vont devoir attendre un peu plus longtemps pour leur premier vrai regard sur le film.





Quand les fans verront-ils pour la première fois La Petite Sirène ?

Films des studios Walt Disney

Disney a publié un court teaser pour son prochain remake de La petite Sirène, mais les fans sont désespérés de voir plus de monde d’Ariel prendre vie. Jusqu’à présent, le teaser ne présentait qu’un bref aperçu de Halle Bailey en tant que sirène titulaire, mais aucune image n’a jusqu’à présent été publiée d’aucun des autres personnages, y compris King Triton de Javier Bardem ou Ursula de Melissa McCarthy.

Bien qu’il soit compréhensible que Disney veuille peut-être garder ces révélations secrètes un peu plus longtemps, et probablement lier une sortie de bande-annonce avec une couverture de magazine « World Exclusive », les fans ne sont certainement pas contents de devoir attendre plus longtemps pour la bande-annonce que n’importe quel autre. des autres blockbusters sortis à peu près au même moment.

Disney est actuellement en train de subir de nombreux changements sous le mandat renouvelé de Bob Iger, et une partie de l’exercice de réduction des coûts aurait pu avoir un impact sur la quantité de temps de Super Bowl acheté par la société. Après tout, il n’y a pas beaucoup de bandes-annonces Disney qui pourraient attirer davantage l’attention du Super Bowl comme elles le peuvent à partir d’une sortie de bande-annonce YouTube gratuite.

La petite Sirène sort le 26 mai, tandis que The Marvels suit plus tard le 28 juillet.