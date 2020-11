Les fans de Denzel Washington paniquent après l’annonce d’un incendie à la surface de son manoir

Les équipes de pompiers ont répondu à un appel de fumée provenant du manoir appartenant à l’acteur et les médias sociaux n’ont pas pu le gérer.

Avec tout ce qui s’est passé en 2020, lorsque la nouvelle d’un incendie dans la maison de Denzel Washington a fait surface, les gens ont commencé à paniquer. Tard mercredi soir (11 novembre), les stations de nouvelles locales en Californie ont partagé des informations sur la police et les équipes de pompiers qui ont répondu à un appel concernant un incendie sur le Beverly Park Circle à Beverly Hills, en Californie. L’artiste, généralement privé, lauréat d’un Oscar reste à l’écart du public. mis à part ses rôles de films à succès et son travail philanthropique, mais maintenant des morceaux sur sa maison ont été révélés. Station de nouvelles de Los Angeles CBS 2 a rapporté que les registres de propriété montrent que le manoir de 28 887 pieds carrés appartenant à Washington pouvait être vu avec des flots de fumée sortant du deuxième étage de la « maison à plusieurs niveaux » décrite. Les pompiers sont intervenus sur les lieux mais il n’y a pas eu d’incendie. Il semble que lors de l’inspection, la cause de la fumée a été déterminée comme étant «l’un des nombreux appareils de chauffage de la maison qui a été récemment entretenu et qui a été mis hors ligne». Les occupants – qui n’ont pas été nommés dans les rapports – ont pu rentrer dans la résidence sans problème. Bien que les fans soient heureux que ce rapport n’implique aucune nouvelle tragique sur l’acteur, ils ont exprimé la peur qu’ils ont ressentie en voyant un titre mettant en vedette son nom. Découvrez quelques réactions ci-dessous. [via]