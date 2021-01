Les fans de « Demon Slayer » explosent après son arrivée sur Netflix

La première saison d’anime de « Demon Slayer » du studio de production Ufotable a aidé à conduire la franchise Shonen à des sommets que peu d’autres séries animées ont atteint, et avec leur dernière arrivée sur le service de streaming de Netflix, les fans sont ravis de revisiter le spectacle ou de vivre les aventures de Tanjiro.

Vous pourriez aussi être intéressé par: « Attack On Titan »: Qui est la femme Titan?

Bien qu’une deuxième saison de la série n’ait pas encore été confirmée, le premier long métrage, Train Mugen, bat actuellement un record lors de sa performance sur scène au Japon, avec une première en L’Amérique du Nord est prévue plus tard cette année.

Ici le doute est« Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba » arrive-t-il sur Netflix Amérique latine?, Netflix États-Unis C’est la première étape, puisque la majorité des anime populaires qui atteignent cette plate-forme aux États-Unis atteignent le reste de l’Amérique en 6 mois (donnant une possible approximation), tel est le cas du Légende de Korra qu’après avoir été lancé en Aux États-Unis, il a fallu un certain temps pour être lancé en Amérique latine.

DEMON SLAYER SUR NETFLIX ENFIN JE PEUX FORCER TOUT LE MONDE À LE REGARDER – j⁷ (@jjkcito)

22 janvier 2021





Vous pourriez aussi être intéressé par: Le redémarrage de Marvel «Blade» sera-t-il classé R?

Pour le moment, vous pouvez profiter « Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba » Également sur les plateformes d’anime Crunchyroll et Funimation, la première saison se compose de 26 épisodes remplis d’action et de drame cela vous laissera en vouloir plus.