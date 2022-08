Les fans de DC réagissent à l’annulation du film Batgirl

Dans un geste surprise, The Wrap a rapporté que Warner Brothers avait décidé de mettre de côté le « presque complet » Fille chauve-souris film. Le film, qui coûte environ 70 millions de dollars, devait mettre en vedette Leslie Grace en tant qu’héroïne titulaire et doublure du Caped Crusader, aux côtés de Tim Drakes, Robin, Nightwing, Huntress, des itérations ultérieures du Jason Todd. ‘Red Hood’ et tant d’autres qui composent la version BD de la ‘Bat Family’.

Peu de temps après l’annonce de la suppression du film, les fans qui attendaient le film avec impatience se sont rendus sur Twitter dans l’espoir de réaliser un moment #ReleasetheSnyderCut. Cette fois-ci, les fans utilisaient le hashtag #ReleasetheBatgirlCut. Voici quelques réactions de fans qui ont exprimé leurs inquiétudes jusqu’à présent.

FILM VIDÉO DU JOUR

Batgirl se fait hacher signifie que des millions de personnes vont dans les égouts

Michael Keaton/Instagram

En fait, plusieurs utilisateurs ont souligné, à juste titre, le sophisme économique d’un mouvement comme celui-ci. Si le film coûte 70 millions de dollars, sortir le film, même aussi mauvais qu’il y paraît, aurait du sens pour récupérer un peu d’investissement. Là encore, à une époque où la viande rouge pourrit littéralement des étagères de l’épicerie, le climat économique actuel est en effet bien loin des années 80 et 90 où et si un avion n’était pas vendu, le transporteur vendrait à consommateurs pour 1 € au moment du vol juste pour vendre le siège et en tirer quelque chose.

Indépendamment de son apparence ou de sa sensation, Warner Bros. croit clairement que prendre un bain sur le film est un meilleur choix que de le sortir, même sur HBO Max, où s’est terminé le Snyder Cut. Fille chauve-souris n’était pas le seul film à être annulé aujourd’hui par Warner Brothers, car la suite de Scoob ! a également été mis de côté. Warner Bros. Discovery a publié une déclaration sur les nouvelles que vous pouvez lire ci-dessous.