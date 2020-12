Les fans de Daredevil veulent que Vincent D’Onofrio revienne en tant que pivot de Spider-Man 3

Le casting de Spider-Man 3 commence vraiment à être bondé de tant de grands noms à bord, mais les fans de Marvel Daredevil espèrent qu’il y aura encore de la place pour un autre. Avec les personnages du précédent Homme araignée films, il a été récemment rapporté que Daredevil La star Charlie Cox aurait également repris son rôle de la série Netflix dans le film. Les rumeurs ont conduit Kingpin également à la mode sur Twitter aux côtés de Daredevil, car de nombreux fans espèrent que Vincent D’Onofrio sera également invité à apparaître dans Spider-Man 3.

« Daredevil est de retour, mais vous savez que nous avons vraiment besoin de Kingpin pour revenir! L’une des performances les plus patrons de tous les films ou émissions de télévision », a tweeté l’écrivain Dan Niles.

#Daredevil est de retour, mais vous savez de qui nous avons vraiment besoin, c’est de Kingpin pour revenir! L’une des performances les plus patrons de tous les films ou émissions de télévision pic.twitter.com/ajdNpDWLBM – Dan Niles (@DanNilesWrestle) 9 décembre 2020

« Je l’ai déjà dit et je le répète: l’OMI, Vincent D’Onofrios Kingpin est tout aussi bon que le Joker de Heath Ledger », répond un autre fan, espérant clairement voir le retour du personnage également. Malgré tous les autres acteurs qui seraient apparus dans Spider-Man 3, un autre tweet de fan déclare: « Ce qui m’excite le plus … c’est que les chances que Vincent D’Onofrio revienne COMME LE KINGPIN sont probablement très élevées. »

Ce qui m’excite le plus … c’est que les chances que Vincent D’Onofrio revienne COMME LE KINGPIN sont probablement très élevées – Pepperpot Britt 🇬🇾 Pats / TB12 (@UglyCalifornia) 9 décembre 2020

« Si c’est vrai mais que vous ne nous donnez pas la confrontation Spider-Man et Kingpin que nous méritons tous, jetez tout le film », dit un autre fan.

Si cela est vrai mais que vous ne nous donnez pas le Spider-Man et le Kingpin (@vincentdonofrio) face à face que nous méritons tous, jetez tout le film. https://t.co/RsNGY2NJOD – Kris (@Kariodude) 9 décembre 2020

Il est difficile de dire exactement ce qui va se passer Spider-Man 3 À ce point. Ce que nous savons avec certitude, c’est que le film servira de suite à Spider-Man: retour à la maison et Spider-Man: loin de chez soi avec Tom Holland reprenant son rôle de web-slinger titulaire. Après des mois de rumeurs sur la suite de l’introduction d’un multivers, il a depuis été rapporté que Benedict Cumberbatch apparaîtra également dans le film en tant que Docteur Strange, apparemment pour aider à mettre en place le scénario multivers supposé.

Ces dernières semaines, les rumeurs ont commencé à ressembler de plus en plus à la réalité. L’incroyable Spider-Man 2 La star Jamie Foxx a révélé qu’il était sur le point de reprendre son rôle d’électro dans Spider-Man 3, bien qu’il ne précise pas que ce serait par le biais d’un multivers. Plus récemment, il a été rapporté que Sam Raimi Spider-Man 2 l’acteur Alfred Molina sera également présenté pour reprendre son rôle de docteur Octopus. Faire venir ces méchants emblématiques d’autres Homme araignée les univers cinématographiques semblaient presque confirmer qu’un vers d’araignée en direct était en route.

Cette semaine, il y a eu beaucoup de discussions de la part des fans de Marvel au milieu de nouveaux rapports selon lesquels Tobey Maguire est en pourparlers pour apparaître dans le film aux côtés de Kirsten Dunst. Andrew Garfield et Emma Stone auraient également repris leur Incroyable Spider-Man rôles, mais comme avec Maguire et Dunst, ils n’ont pas été officiellement confirmé par Sony ou Marvel. Avec ces rumeurs toujours très fraîches, l’excitation des fans a continué de croître encore plus rapidement avec un autre rapport suggérant que Charlie Cox pourrait également apparaître dans le film pour enfin ramener le personnage de Daredevil. Dans tout les cas, Spider-Man 3 devrait sortir en salles le 17 décembre 2021.

Écoutez, je ne suis généralement pas excité pour les trucs de MCU ces jours-ci parce que ce cheval est battu bien au-delà des niveaux reconnaissables, mais si Charlie Cox revient en tant que Daredevil, cela signifie que nous pourrions retrouver Vincent D’Onofrio comme Kingpin et je suis * toujours * excité lui jouer * n’importe quoi * – Jade @ Psychadelphia (@pixeljadeart) 9 décembre 2020

Comme si @MarvelStudios ne m’a pas déjà convaincu de voir Spiderman 3, ils ramènent Daredevil !! Pourrions-nous aussi avoir Kingpin ?? !! Plz ?? pic.twitter.com/1Zsv7wM1Yn – Nikiboi (@RealNativeNik) 9 décembre 2020

J’aimerais voir.@vincentdonofrio de retour en tant que Wilson Fisk / Kingpin car il était fantastique. – michael jones (@Aaspieguy) 9 décembre 2020

Le Kingpin de Vincent D’Onofrio est tout ce que je veux pls – Juan Mata (@juaninamilli) 9 décembre 2020

Doigts croisés. Je ne pourrais récupérer que Matt et Kingpin de Marvel Netflix, ça irait. – Autobus scolaire Black Magic (@blerohero) 9 décembre 2020

Ce film va être cray cray. Juste besoin du punisseur et du pivot alors on fait du bien! https://t.co/IJgqfoYIvA – [email protected] (@elxtt) 9 décembre 2020

Ramenez le pivot de Netflix et je suis vendu – Anthony Iozzo (@ iozzoa5) 9 décembre 2020

Kingpin sur Spidey 3?! 👀 – 𝐀𝐥𝐞𝐱 💪🏼🎅🏼 (@hah_alexander) 9 décembre 2020

Mais si vous amenez Cox’s Daredevil, amenez @vincentdonofrio C’est Fisk. Kingpin est autant un méchant de Spider-Man qu’un Daredevil! 👍🏻 pic.twitter.com/eRqOJPtT9Y – 🎅🎄 La saison Fès-Steve 🎄🎅 (@FistOfFiori) 9 décembre 2020

Oh yh défo Kingpin serait génial Il semble que SM3 pourrait avoir la même énergie que Thor Ragnarok où il saute rapidement d’un point à l’autre. Il est donc probable que DD soit là pour une petite partie, puis Dr Strange aussi et toute la situation multivers, cela ne compte même pas une configuration S6 également. – Jefferson 🇬🇧🇬🇭🇪🇺 (@ JKOversion1) 9 décembre 2020

