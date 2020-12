Les fans de Cyberpunk 2077 lancent une pétition sur les couvercles de regards allemands

Cyberpunk 2077 fait actuellement l’objet de critiques. La version pour PS4 fait tout sauf bien aussi Demandes de remboursement des joueurs et le Suppression du RPG d’action du Playstation Store a mené. La communauté est également préoccupée par une autre question.

Il y a des couvercles pour le réseau d’égouts de Night City, qui correspondent apparemment à la méthode de construction allemande. Mais il y a un problème avec cela. Parce que la classe de durabilité du couvercle ne correspond qu’à cela Norme DIN D125. Mais au point où l’un des couvercles peut être trouvé, devrait en fait D400 être installé, comme le note un Redditor:

C’est ce qui a rendu le rédacteur du post Reddit original assez négatif. © Projet CD

Alors les fans de « Cyberpunk 2077 » ont commencé – et apparemment celle des couvercles de regards – une pétition pour que CD Projekt RED change cela. Bien sûr que c’est pas très sérieux signifiait. le RSV, la Pipeline Rehabilitation Association e. V., pense que l’attention qu’elle génère est vraiment bonne.

Le directeur général de RSV Reinhild Haacker explique:

«Nous sommes heureux de la reconnaissance publique croissante de cette zone jusque-là sous-exposée et espérons que les développeurs amélioreront ce détail dans l’intérêt de la norme DIN. La qualité et les normes allemandes sont importantes pour nous chez RSV. Il est rassurant de savoir que les plaques d’égout allemandes – du moins selon l’évaluation des développeurs de jeux – seront utilisées dans 57 ans, et même aux USA. Néanmoins, nous nous sentons obligés de signaler, en termes d’assurance qualité, qu’un couvercle de regard DIN 4271 ne peut pas être installé sur une chaussée, comme le montre le jeu. «