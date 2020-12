Les fans de «  Compter sur  » critiquent la famille Duggar pour leur énorme fête de Noël de pull laid pendant une pandémie

La famille Duggar fait à nouveau des vagues, mais cette fois c’est pour quelque chose qui normalement ne ferait pas sourciller. Tout un groupe d’enfants avec leurs conjoints et enfants se sont réunis dans la maison familiale de Michelle et Jim Bob pour célébrer Noël avec une fête de chandail laid. Le seul problème? Les réunions de famille sont fortement déconseillées cette année en raison de la pandémie mondiale de coronavirus (COVID-19).

le Comptant sur Les anciens ont partagé des photos humoristiques de la fête, y compris de nombreux pulls hideux et des singeries amusantes. Mais leur joie n’a pas suffi à dissuader les fans de partager leurs véritables opinions sur le rassemblement dans la section commentaires.

La famille Duggar célèbre généralement Noël sans arbre

Ce n’est un secret pour personne que les Duggars ont été élevés dans un cadre extrêmement religieux et qu’ils reconnaissent exclusivement Noël pour la naissance de Jésus, et non pour la fête laïque commercialisée qu’elle est devenue dans de nombreux endroits. Pour cette raison, ils n’obtiennent généralement pas de sapin de Noël et optent plutôt pour un décor plus ouvertement religieux.

«Nous célébrons l’anniversaire de Jésus. Nous avons donc une grande bannière Joyeux anniversaire Jésus et nous essayons vraiment de nous concentrer sur la vraie signification de Noël », a expliqué Michelle en 2014.

Dans l’ensemble, les enfants Duggar sont moins stricts que leurs parents en ce qui concerne l’application des règles à la maison. Plusieurs des enfants, dont Jill Dillard, ont partagé des photos d’arbres décorés et ont admis avoir laissé leurs enfants regarder des films profanes, comme Rudolph le renne au nez rouge.

2020 n’a pas apporté beaucoup de changements pour le Noël de Duggar

Il convient de noter que les Duggars semblent avoir assoupli leur règle du «pas de sapin de Noël» parce qu’ils en avaient une gigantesque lors de leur dernière fête. Mais ce n’était pas le problème que les fans avaient avec la publication Instagram partagée sur le compte de la famille.

«Nous avons passé un moment absolument merveilleux à notre troisième soirée annuelle de la famille Duggar Ugly Sweater !!» la légende lue.

«Tout le monde a tout mis sur ses tenues, mais John a été le vainqueur ultime du pull le plus laid !! Nous avons également fait un échange de cadeaux d’éléphants blancs et avons organisé un concours de pâtisserie. Je pense que mes côtés me font encore mal à cause de tous les rires et de la bonne nourriture !! Nous avons même eu de la neige ce week-end, donc c’est vraiment comme Noël ici! J’aime cela!! »

Les fans ont été ennuyés par la famille Duggar réunie pour Noël

Certains des principaux experts en santé exhortant les familles à reconsidérer leurs projets de vacances et à limiter les rassemblements à ceux de leur foyer immédiat, la célébration de Duggar a ébouriffé quelques plumes avec des fans qui pensaient qu’ils devraient suivre ces mêmes directives.

« Sensationnel!!! Excellent exemple de ce qu’il ne faut pas faire !! » un commentateur a écrit. «Et notre famille passe Noël seule», a déclaré un autre. Un Canadien a mentionné qu’il n’était même pas autorisé à se rassembler en disant: «Je suis jaloux. Au Canada, nous ne pouvons pas du tout nous rassembler. Pas même en famille.

Mais même avec tous les détracteurs, de nombreux fans ont montré leur soutien aux Duggars, leur souhaitant un joyeux Noël et leur disant d’ignorer quiconque remettait en question leur manque de distanciation sociale. “Excellent moyen de profiter de la saison avec votre famille! J’aimerais que plus de gens le fassent sans crainte », a écrit un commentateur.

Espérons que ce sont des vacances sûres et saines pour tous les membres élargis du clan Duggar.