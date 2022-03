Les fans de Colin Farrell disent que Penguin vole la vedette dans The Batman

Colin Farrell a été le favori de nombreux cinéphiles qui ont vu Le Batman. Réalisé par Matt Reeves, le nouveau film présente une distribution d’ensemble comprenant Robert Pattinson dans Batman, Zoe Kravitz dans Catwoman, Paul Dano dans Riddler, Andy Serkis dans Alfred Pennyworth et Jeffrey Wright dans Jim Gordon. Bien que le temps d’écran de Farrell en tant qu’Oswald Cobblepot soit limité, il a été étiqueté par de nombreux fans sur les réseaux sociaux comme le personnage qui a volé la vedette.

« Le nouveau Batman est sur une fine ligne entre la fiction et la non-fiction », tweete un fan. « On dirait que cela pourrait aussi bien arriver dans la vraie vie. Le film est capturé d’une manière très DC, mais il est plus sombre que les précédents films de Batman. Colin Farrell en tant que Pingouin vole la vedette. »

FILM VIDÉO DU JOUR

« Colin Farrell vole vraiment la vedette. Il dévore toutes les scènes dans lesquelles il se trouve », écrit un autre spectateur.

Faisant l’éloge de nombreux membres de la distribution mais attribuant à Farrell le rôle de voleur de la série, un autre fan a déclaré : « Le Batman est bon. Vraiment bien. J’ai adoré que Pattinsons joue clairement un personnage différent pour Bruce Wayne et Batman. Le Falcone de Turturro se révèle comme un gros connard qui était délicieux, et le pingouin de Farrell vole la vedette. Kravitz possède aussi, et a beaucoup à faire. »

De même, un autre tweet se lit comme suit : « J’ai adoré Le Batman. C’est beau et brutal et triste et doux. Pattinson est un Batman maussade parfait. Paul Dano est, comme toujours, un délice, et Colin Farrell vole la vedette. »





Les fans auront plus de Penguin de Colin Farrell dans une série HBO Max





Images de Warner Bros.

Matt Reeves savait qu’il y avait beaucoup de potentiel avec ce Pingouin lorsque Colin Farrell était sur le plateau pour donner vie au personnage. Reconnaissant également que Farrell était un voleur de scènes, Reeves a récemment déclaré au Toronto Sun qu’il savait qu’il devait faire une série dérivée qui développait l’histoire de Penguin. Il est maintenant en développement chez HBO Max avec d’autres retombées prévues, bien que la série Penguin ait été initialement considérée comme Batman 2.

« Nous faisons cette série Penguin et l’une des grandes choses à ce sujet est Colin Farrell – il est comme si vous ne l’aviez jamais vu », a déclaré Farrell. « Il est tellement incroyable et c’est un voleur de scènes. En cours de route, nous avons pensé que nous pourrions peut-être faire (son personnage) en tant que série. J’ai donc parlé à HBO Max et leur ai montré Colin dans le film et leur ai parlé de ce que cela pourrait être et ils ont dit, ‘Faisons-le.’ Alors on fait ça. »





Le Batman joue maintenant dans les cinémas du monde entier, bien que sa série dérivée dirigée par Penguin n’ait pas encore de date de première fixée pour HBO Max. Vous pouvez voir ci-dessous ce que certains des autres fans disent du pingouin de Farrell.





Robert Pattinson a-t-il révélé le méchant de The Batman 2 ? La star de Batman, Robert Pattinson, a peut-être laissé échapper quelques détails pour la suite tout en discutant des méchants qu’il espère voir…

Lire la suite





A propos de l’auteur