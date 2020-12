Les fans de Chadwick Boseman veulent qu’il remporte un Oscar pour le fond noir de Ma Rainey de Netflix.

Avec le drame acclamé par la critique Fond noir de Ma Rainey maintenant en streaming sur Netflix, les fans affluent vers les médias sociaux avec des appels à Chadwick Boseman pour qu’il remporte à titre posthume l’Oscar du meilleur acteur pour sa performance. Comme nous le savons tous, Boseman est décédé en août après une bataille de quatre ans contre le cancer du côlon. Avec son dernier rôle au cinéma offrant aux fans de Boseman une dernière performance incroyable de l’acteur, c’est peut-être le moment idéal pour accorder le Panthère noire star avec son Oscar depuis longtemps.

J’ai dû revoir les deux monologues que Chadwick Boseman livre dans #MaRaineysBlackBottom. Rien que pour ces deux scènes, il mériterait de remporter l’Oscar du meilleur acteur. pic.twitter.com/btv1AZBP5R – Thummerer Márk (@ kobretti88) 18 décembre 2020

Black Bottom de Ma Rainey a dépassé mes attentes. @violadavis est puissant et fascinant comme Ma Rainey. Mais je dois avouer que Chadwick Boseman vole la vedette et m’a fait pleurer avec sa performance exceptionnelle. Ils méritent tous les deux des Oscars. 10/10 #MaRaineyFilmpic.twitter.com/GifGmeyoX8 – Shem. (@ shemjay93) 18 décembre 2020

Chadwick Boseman DOIT GAGNER l’Oscar posthume du meilleur acteur. Sa présence brute / féroce se faisait sentir partout. Incarné jouer une personne ordinaire qui était rafraîchissante qui maudit, coupe et a des ambitions petites / puissantes à regarder #MaRaineyFilm#MaRaineysBlackBottompic.twitter.com/BApEBKf5jv – Kanga (@K_Messias__) 19 décembre 2020

Quand j’ai entendu pour la première fois #ChadwickBosemanLe buzz des Oscars pour cette adaptation d’August Wilson, je présumais que c’était juste parce que c’était son dernier film et que tout le monde est toujours en deuil après son décès tragique. Cependant, il donne vraiment une performance stellaire. pic.twitter.com/BqEtkOzHlT – Stephen Gibbons (@Gibboanxious) 18 décembre 2020

Fond noir de Ma Rainey est réalisé par George C. Wolfe et écrit par Ruben Santiago-Hudson. Basé sur une pièce d’August Wilson, le film met en vedette Viola Davis dans le rôle de la chanteuse de blues Ma Rainey et de son groupe dans les années 1920 à Chicago. Boseman joue le rôle du trompettiste Levee Green, ainsi que Colman Domingo, Glynn Turman, Michael Potts, Jeremy Shamos, Jonny Coyne et Taylour Paige.

Compte tenu de ses performances acclamées dans des films comme 42 et Marshall, il est étrange que Boseman n’ait pas encore été nominé pour son jeu d’acteur aux Oscars. Heureusement, les chances de Boseman d’obtenir la nomination pour Fond noir de Ma Rainey semble assez élevé. À l’automne, il a été rapporté que Netflix avait déjà lancé sa propre campagne pour que Boseman soit considéré aux Oscars pour son rôle dans le film. Avec un score de 99% certifié Fresh sur Rotten Tomatoes, le consensus critique est également que le film est l’un des meilleurs titres à sortir en 2020. Reste à savoir si cela se traduit par une victoire posthume aux Oscars pour Boseman, mais il est clair que de nombreux fans veulent que cela se produise.

Panthère noire a reçu de nombreuses nominations aux Oscars l’année dernière, gagnant pour la meilleure partition, la meilleure conception de costumes et la meilleure conception de production. Boseman n’a pas été nominé pour le meilleur acteur aux Oscars, bien qu’il ait remporté des prix pour le rôle aux BET Awards, aux People’s Choice Awards, aux Screen Actors Guild Awards, aux Blacck Reel Awards et aux NAACP Image Awards. Récemment, il a été nommé héros des âges aux MTV Movie and TV Awards: Greatest of All Time.

Pour découvrir la performance finale de Boseman par vous-même, vous pouvez regarder Fond noir de Ma Rainey maintenant en streaming sur Netflix.

Quelqu’un a-t-il vu Black Bottom de Ma Rainey? Ouais, arrête de jouer et va donner à mon garçon Chadwick Boseman son Oscar, putain il t’a captivé et a donné vie à Levee !!! Nous avons perdu un vrai talent, un véritable artisan. Découvrez-le aussi dans Da 5 Bloodz. – ROMEO (@YomamaluvnRomeo) 19 décembre 2020

Idk comment il l’a fait, mais Chadwick Boseman surpasse et oserais-je dire surpasse la grande Viola Davis dans ce film. Donnez-lui tous les Oscars. https://t.co/SDVVCu6bOC – Tristen Lux (@TristenLux) 19 décembre 2020

Chadwick Boseman mérite un Oscar – evie (@ barcelonababy12) 19 décembre 2020

Chadwick Boseman et Viola Davis méritent le meilleur acteur et la meilleure actrice des Oscars pour leurs performances scintillantes dans #MaRaineyFilm!! Script fantastique. Autant de lignes / scènes inoubliables. Plus de couches dans ce scénario qu’il n’y en a dans un petit gâteau au chocolat. Je suis époustouflé. pic.twitter.com/jXMiabMRHf – Kenny BooYah! (@KwikWarren) 19 décembre 2020

Bouleversant de savoir que Chadwick Boseman ne sera pas là pour prononcer son discours mérité une fois que son rôle de Levee dans Black Bottom de Ma Rainey remportera un Oscar. Sans doute la performance la plus convaincante de sa carrière. Les discours de la mère de Levee et du Dieu de Culter sont remarquables. – Clifford le grand, cousin du chien rouge (@MrBirdBot) 19 décembre 2020

Oscars pour Mme Viola Davis, à titre posthume pour Chadwick Boseman, Meilleur casting et musique !!! – Wilma Thomas (@ WilmaTh19741978) 19 décembre 2020

Black Bottom de Ma Rainey parle de la musique Blues qui a son origine dans le sud des États-Unis. Le film allie vraiment le thème de l’oppression raciale au genre musical. Chadwick Boseman vous choque littéralement avec sa performance stellaire. Vraiment une performance digne d’un Oscar! pic.twitter.com/VMQn50xzlK – Jittu Varghese (@ jittuvarghese13) 19 décembre 2020

Regardez Black Bottom de Ma Rainey sur Netflix – la dernière et la plus grande performance de Chadwick Boseman – cloué sur Oscar et Baft – brillance incarnée … – Martyn Ware (@martynware) 19 décembre 2020

Chadwick Boseman devrait remporter l’Oscar pour cette scène dans « Ma Rainey’s Black Bottom » de Netflix https://t.co/8hSKxlLMEbpic.twitter.com/lnB9glEVAJ – Ruhani Rabin 🛸 (@ruhanirabin) 19 décembre 2020

Je ne suis pas tout à fait une heure #MaRaineysBlackBottom et la merde sacrée, Viola Davis et Chadwick Boseman feraient mieux de gagner un Oscar pour ce film. – Aleshia 🏳️‍🌈 (@ WayHaught_N7) 19 décembre 2020

