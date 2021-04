Les fans de Chadwick Boseman pleurent mal pour Anthony Hopkins, meilleur acteur, Oscar Win

Chadwick Boseman a remporté sa toute première nomination aux Oscars aux 93e Oscars dimanche soir, mais l’acteur décédé a finalement perdu contre Le père star Anthony Hopkins. Mettant en vedette Boseman dans un rôle principal, Fond noir de Ma Rainey était en place pour cinq Oscars lors de l’événement, y compris Boseman pour le meilleur acteur. Dans ce que beaucoup disent être une victoire bouleversée, Hopkins a été nommé vainqueur lors de la révélation finale de la soirée.

Alors que tout le monde peut être d’accord Anthony Hopkins était fantastique dans Le père, le consensus de nombreux téléspectateurs est que Boseman aurait dû recevoir cet honneur à titre posthume. Un tweet d’un Panthère noire 2 « Chadwick Boseman était une icône, offrant tant de performances incroyables tout au long de sa carrière. Les #Oscars ont prouvé une fois de plus qu’ils n’avaient aucune idée de ce qu’ils faisaient. Envoyer de l’amour à la famille et aux amis de Chadwick. »

« Si Anthony Hopkins a remporté le prix du meilleur acteur pour ce film une autre année, ce serait toujours génial parce qu’il est incroyable en moi », dit quelqu’un d’autre, estimant que la fin de la série était un appât et un changement. «Mais si tu veux sauver le meilleur acteur pour la fin, comme si ce serait un hommage pour Chadwick Boseman uniquement pour lui de ne pas gagner? Allez, putain.

« Je me fiche de ce que vous dites », dit un autre fan déçu. « Chadwick Boseman sera à jamais l’un des plus grands acteurs de cette génération et il méritait de remporter cet Oscar. Il ne méritait PAS d’être utilisé comme appât. »

Et un autre tweet populaire se lit comme suit: « Rien ne change le fait que Boseman était l’un des acteurs les plus brillants de cette époque qui a eu un impact énorme en peu de temps et dont on se souviendra pour toujours. Les récompenses ne font ni ne cassent. cette. »

Boseman avait impressionné le public avec ses performances d’actrice acclamées pendant des années, il est donc un peu étrange que l’acteur n’ait pas été nominé pour un prix d’acteur aux Oscars avant maintenant. Sa performance révolutionnaire en tant que légende du baseball Jackie Robinson en 2013 42 a valu à Boseman d’énormes éloges, mais cela ne lui a valu aucune nomination aux Oscars. Certains fans diraient que ses rôles principaux en tant que James Brown dans Montez et le juge de la Cour suprême Thurgood Marshall dans Marshall étaient également des performances dignes d’un Oscar.

Bien sûr, Boseman a attiré beaucoup d’attention lors de la saison des récompenses pour son rôle inoubliable de T’Challa en 2019. Panthère noire. Ce rôle lui a valu de nombreuses distinctions, notamment un NAACP Image Award et un Screen Actors Guild Award. Le film lui-même était en lice pour le meilleur film aux Oscars, bien que Boseman n’ait pas été nominé pour le meilleur acteur à l’époque. Comme Fond noir de Ma Rainey est son dernier rôle au cinéma, c’était peut-être la dernière occasion de lui décerner cet honneur.

Lorsque Boseman est décédé l’automne dernier, sa mort a été un énorme choc pour ses fans ainsi que pour nombre de ses amis et collègues. L’acteur avait gardé secret sa bataille de plusieurs années contre le cancer du côlon, déterminé à gagner la bataille par lui-même. En fait, Boseman avait même commencé à se préparer à revenir en tant que T’Challa dans Panthère noire 2 au moment de sa mort. Malheureusement, sa santé s’est détériorée en août et Boseman est décédé à l’âge de 43 ans.

Réalisé par George C. Wolfe et écrit par Ruben Santiago-Hudson, Fond noir de Ma Rainey suit la chanteuse de blues Ma Rainey et son groupe dans les années 1920 à Chicago. Viola Davis joue le rôle de la chanteuse titulaire avec Boseman dans le rôle du trompettiste Levee Green. Le Netflix Original a remporté cinq nominations aux Oscars cette année, mais les deux seuls qui ont remporté des victoires étaient le meilleur maquillage et la coiffure ainsi que la meilleure conception de costumes.

Pour voir la performance finale de Boseman qui, selon beaucoup, aurait dû lui valoir l’Oscar, vous pouvez diffuser Fond noir de Ma Rainey sur Netflix. Vous pouvez également consulter la liste complète des lauréats et des nominés sur le site officiel des Oscars.

