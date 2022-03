Les fans de Call of Duty désinstallent le jeu en raison de la taille du téléchargement

Appel du devoir a un vrai problème avec la taille du jeu, qui est la taille réelle sur le disque dur. Le jeu est si gros que les joueurs abandonnent et désinstallent plutôt que de télécharger à nouveau des tonnes de gigaoctets.

Cela ressemble à un vrai Cauchemar pour un studio de développement et c’est tout en réalité à ce stade. Même Activision a maintenant officiellement confirmé que cela se produit chez CoD. la Méga taille du jeu conduit les fans à tourner le dos à la franchise.

Call of Duty : le nombre de joueurs baisse en raison de la taille

Lors d’une conversation avec le streamer Teep, Josh Bridge, Call of Duty: Warzone Live Operations Lead, a été tenté de prendre position.

Le problème n’est pas seulement que les fans de CoD partent, ils sont également touchés empêcher les nouvelles cartes de publier. Pont explique :

« Les tailles d’installation et de réinstallation sont tout simplement folles, n’est-ce pas ? Si nous retirons la carte Caldera et disons que nous publions la carte Verdansk, cela pourrait essentiellement être un nouveau téléchargement de la taille de Warzone.

Il confirme ensuite que cela entraînera la perte du nombre de joueurs :

« Chaque fois que nous avons fait cela, nous avons fini par perdre des joueurs actifs. »

La raison en est relativement claire : les joueurs sentent qu’ils ne veulent plus télécharger cette taille énorme. Après tout, les besoins Zone de guerre environ 175 Go sur le PC tandis que le Versions console à environ 92 Go viens.

Et n’oublions pas que cela n’affecte que Warzone. Par exemple, si nous ajoutons le contenu solo de guerre moderne installer, retomber environ 75 Go à. Donc, sur le PC, vous avez besoin d’environ 250 Go d’espace de stockage pour un seul jeu.

250 Go pour un jeu, c’est même à un moment où beaucoup pourraient en être un Disque dur de 1 To dans votre PC par défaut installé, assez énorme. Mais comment le voyez-vous ? Avez-vous déjà désinstallé CoD à cause de la taille ou appréciez-vous toujours Warzone ?