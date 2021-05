Bryce Hall a défié KSI à un combat, mais ses fans craignent que KSI ne le batte facilement.

Les fans de Bryce Hall exhortent la célébrité à reculer après avoir défié KSI à un match de boxe et déclaré qu’il gagnerait.

Bryce Hall est peut-être mieux connu comme une star de TikTok, mais le joueur de 21 ans est maintenant l’une des nombreuses stars des médias sociaux à avoir commencé à participer à des matchs de boxe de célébrités. Bryce doit actuellement se battre contre l’ancien basketteur et YouTuber Austin McBroom le 12 juin et les deux stars ont déjà échangé les poings lors d’une bagarre de conférence de presse.

Maintenant, Bryce aligne déjà son prochain match contre le britannique YouTuber et le rappeur KSI, mais les fans veulent qu’il reconsidère.

Les fans de Bryce Hall implorent la star de TikTok de ne pas se battre contre KSI car il « perdra ». Image: Matt Winkelmeyer / Getty Images pour LiveXLive, Gareth Cattermole / Getty Images pour Bauer Media

S’adressant à Twitter hier (18 mai), Bryce a tweeté: « ksi vient de dire qu’il me baiserait sur le ring HAHAHHAAH je ne voudrais pas gâcher le combat que vous avez esquivé avec jake juste parce que vous avez perdu contre un tiktoker @KSI après J’ai battu Austin, on peut parler mon pote (; « . KSI a alors applaudi: » Tu es un travail littéralement facile. A qui penses-tu que tu parles? « .

Sans se décourager, Bryce a écrit: « 1. vous avez peur de jake paul 2. vous avez gagné à Logan par points sur un appel merdique 3. vous êtes gros » mais KSI a alors répondu: « 1. pas effrayé, juste occupé à casser la musique, abandonner un album et vendre des arènes. 2. Toujours gagné et toujours invaincu. 3. Et je te ferais toujours foutre en l’air. Tu es un aspirant de Jake Paul. Revenez à le lancer sur TikTok. Vous ne pouvez pas survivre ici . «

En réponse, Bryce a tweeté: « 1) vous payez pour les fonctionnalités et vous êtes toujours le couplet le plus merdique 2) invaincu, mais vous ne m’avez pas combattu 3) essayez et je vais gifler cette tête de 8 ». KSI a ensuite mis fin aux va-et-vient en tweetant: « Gagnez d’abord votre combat, alors nous pourrons parler ».

1. Pas peur, juste occupé à briser de la musique, à sortir un album et à vendre des arènes.

2. Toujours gagné et invaincu 🤷🏿‍♂️

3. Et vous enculerait toujours facilement. Vous êtes un aspirant à Jake Paul. Revenez à le renvoyer sur TikTok. Vous ne pouvez pas survivre ici. https://t.co/I3Yf2mZ3KF – SEIGNEUR KSI (@KSI) 18 mai 2021

Cependant, les fans de Bryce lui demandent maintenant de ne pas s’embarrasser en essayant de combattre KSI. Peu de temps après que Bryce ait commencé à tweeter KSI, un tweet est devenu viral avec quelqu’un qui écrivait: « C’est tellement drôle pour moi LMAOO même pas les fans de Bryce Hall le soutiennent » aux côtés de captures d’écran de fans inquiets suppliant Bryce de reconsidérer le défi de KSI.

Un fan a tweeté: « Respectueusement et avec tout mon amour, c’est un souhait de mort ». Un autre a ajouté: « Bryce supprimez respectueusement ceci. Il vous battrait certainement la merde, beaucoup d’amour !!! »

Dans l’état actuel des choses, Bryce n’a pas encore repris ce qu’il a dit. Nous vous tiendrons au courant s’il le fait.

