Les fans de BLACKPINK demandent des excuses à « AAA » pour avoir « discrédité » et snobé le groupe

En moins de vingt-quatre heures, les BLINKs ont eu les mains pleines pour faire face à deux problèmes qui découlaient du snobbing des récompenses. BLACKPINK.

Au-dessus de la Prix ​​de la musique APAN 2020 sans inclure le groupe parmi les meilleurs artistes qui ont contribué à la popularité de K-Pop, le 2020 Prix ​​des artistes asiatiques ont semblé faire la même chose d’une manière qui a poussé les fans à retirer leurs reçus.

Sur plus de cinquante récompenses distribuées lors de la Prix ​​des artistes asiatiques, BLACKPINK n’en a pas reçu un seul, malgré l’un des albums les plus vendus de l’année. Ce n’était pas la seule chose qui avait bouleversé les fans.

Pendant une partie de la cérémonie de remise des prix, il a affirmé: « IZ * ONE a établi le record du groupe de filles avec les ventes les plus élevées de la première semaine.«

C’est embarrassant AAA. Vos données sont obsolètes. La honte.

VENTES DE LA PREMIÈRE SEMAINE LES PLUS ÉLEVÉES À HANTEO (GROUPES DE FILLES)

# 1 L’ALBUM, #BLACKPINK – 689 066

# 2 Journal onirique, IZ * ONE – 389 334

# 3 Bloom Iz, IZ * ONE – 356 313

# 4 De plus en plus, DEUX FOIS – 332416

# 5 Yeux grands ouverts, DEUX FOIS – 245 627 pic.twitter.com/AOMiZS8rjk

– ˜ ”* ° • .˜” * ° • YG CARTS GLOBAL • ° * ”˜. • ° *” ˜ (@charts_yg) 28 novembre 2020