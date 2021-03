Les gens ont remarqué que Billie Eilish couvrait beaucoup ses cheveux dans les photos récentes.

Les fans de Billie Eilish pensent qu’elle porte secrètement une perruque récemment et il existe de nombreuses théories virales expliquant pourquoi sur TikTok.

Billie Eilish n’est pas étrangère à la teinture de ses cheveux. Depuis qu’elle est devenue célèbre en 2015, Billie est devenue connue pour ses différentes couleurs de cheveux. Au cours de sa carrière à ce jour, elle a tout bercé du gris glace au bleu marine et, en 2019, elle a teint ses cheveux en noir et ses racines en vert fluo. Billie a gardé ce style depuis, mais on dirait qu’elle l’a maintenant changé.

TikTok est actuellement rempli de plusieurs vidéos spéculant que Billie porte une perruque pour couvrir un nouveau look pour sa nouvelle ère.

Les fans de Billie Eilish sont convaincus qu’elle porte une perruque pour cacher une nouvelle couleur de cheveux. Photo: Kevin Mazur / Getty Images pour The Recording Academy, Rich Fury / Getty Images pour The Recording Academy,

Lorsque Billie a teint ses racines pour la première fois en vert, les fans ont remarqué que vous pouviez presque toujours voir sa couleur de cheveux naturelle apparaître en dessous, mais, lors de ses récentes apparitions, ses racines étaient entièrement vertes presque comme si elles faisaient partie d’une perruque. En plus de cela, aux Grammys dimanche (14 mars), Billie portait des bandanas, des chapeaux et des coiffes qui couvraient soigneusement la racine de ses cheveux.

Certaines personnes ont émis l’hypothèse que Billie portait la perruque en raison des dommages aux cheveux causés par la teinture de ses cheveux, mais d’autres pensent que c’est pour cacher un nouveau look qu’elle est sur le point de faire ses débuts avec son deuxième album très attendu. Les Grammys 2021 ont marqué la fin d’une époque avec Billie interprétant « Tout ce que je voulais » et remportant le record de l’année pour la même chanson.

après avoir comparé les photos de cheveux, je suis sûr à 100% que Billie portait une perruque hier Cas clos – sarah! Panne terrible de Billie (@softcrevoid) 15 mars 2021

Les théories s’additionnent aussi parce que Billie a déjà taquiné sur Instagram en direct qu’elle changerait de cheveux après la sortie de son documentaire Apple, Billie Eilish: Le monde est un peu flou, qui est sorti en février. Le 22 décembre 2020, Billie a déclaré: « Je le change après la sortie du doc. Ce sera la fin d’une époque. Je vais vous donner une nouvelle ère. »

En d’autres termes, Billie aurait peut-être déjà teint ses cheveux pour pouvoir filmer des clips vidéo et faire des illustrations pour son nouvel album et ses singles. On ne sait pas quand ceux-ci seront publiés, mais il semble que la prochaine fois que nous verrons Billie en public, elle arborera un tout nouveau look.

Qu’en penses-tu? Billie porte-t-elle une perruque?

