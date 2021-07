Les fans de Billie Eilish pensent qu’elle traîne Brandon « Q » Adams dans les paroles de Happier Than Ever

Les paroles de Happier Than Ever de Billie Eilish parlent-elles de son ex-petit ami ? Le sens expliqué.

Billie Eilish a enfin sorti son deuxième album et les fans n’arrivent pas à comprendre à quel point ses paroles de « Happier Than Ever » sont sauvages.

Depuis que Billie Eilish est devenue célèbre, elle a gardé sa vie privée privée. Ce n’est que dans son récent documentaire Billie Eilish : Le monde est un peu flou qu’elle a révélé qu’elle avait été en couple avec le rappeur 7:AMP, également connu sous le nom de Brandon « Q » Adams. Les stars se sont fréquentées entre 2018 et 2019. Selon les rumeurs, Billie serait en train de sortir avec l’acteur Matthew Vorce.

Dans « Happier Than Ever », Billie traîne un ex-petit ami pour avoir ruiné « tout ce qui est bon ». Mais de qui parlent les paroles ?

De qui parlent les paroles de « Happier Than Ever » de Billie Eilish ?

Paroles de Billie Eilish Happier Than Ever : S’agit-il de Brandon « Q » Adams ? Photo : Kelia Anne MacCluskey pour Darkroom Records, Apple TV+

Billie n’a pas encore révélé de qui parlent ses paroles de « Happier Than Ever », mais les fans pensent qu’elles font référence à sa relation passée avec Brandon « Q » Adams. Dans la chanson, Billie chante : « Tu fais le contraire de ce que tu as dit que tu ferais / Et je finirais par avoir plus peur / Ne dis pas que ce n’est pas juste / Tu étais clairement conscient que tu me rendais malheureux, » et : » Quand je suis loin de toi / Je suis plus heureux que jamais. «

Billie devient alors plus directe dans le deuxième couplet. Elle ajoute : « Tu m’as encore appelé / Ivre dans ta Benz / Drivin’ home sous influence / Tu m’as fait peur à mort mais je perds mon souffle / Parce que tu n’écoutes que ta putain de toi », et : » Je n’ai jamais prêté attention à ma mère ou à mes amis alors je / les ferme tous pour toi parce que j’étais un enfant / Tu gâches tout bien. »

Pourquoi Billie Eilish et Q ont-ils rompu ?

Les paroles semblent correspondre à l’explication de Billie quant à la raison pour laquelle elle a rompu avec Q. Dans son documentaire, elle a confirmé : « Je n’étais tout simplement pas heureuse. Et je ne voulais pas les mêmes choses qu’il voulait et je ne pense pas que ce soit juste pour lui. Je ne pense pas que vous devriez être dans une relation, super excité par certaines choses dont l’autre personne se moque complètement. »

Billie a également déclaré: « Et il y avait juste un manque d’effort, je pense. J’étais littéralement comme: » Mec, tu n’as même pas assez d’amour pour t’aimer, tu ne peux pas m’aimer. Et tu ne l’as pas Je l’aime, cependant, c’est ce qui a rendu les choses plus difficiles. Parce que je n’en ai pas fini avec lui. Je n’ai pas trouvé quelqu’un d’autre. Je n’ai pas cessé d’avoir de l’amour pour lui. «

Elle a terminé en déclarant: « Je ne veux pas le réparer. Je ne peux pas le réparer, j’ai essayé. Je ne peux plus le faire. »

Billie Eilish – ‘Happier Than Ever’ paroles

REFRAIN

Quand je suis loin de toi

je suis plus heureux que jamais

J’aimerais pouvoir mieux l’expliquer

Je souhaite que ce ne soit pas vrai, ooh-ooh, ooh-ooh, mm-hmm

VERSET 1

Donne moi un jour ou deux

Penser à quelque chose d’intelligent

Pour m’écrire une lettre

Pour me dire quoi faire, ooh, ooh-ooh, mm-hmm

Lisez-vous mes interviews?

Ou sautez-vous mon avenue?

Quand tu as dit que tu étais de passage

Étais-je même sur votre chemin?

Je savais quand je te l’ai demandé (Quand je te l’ai demandé)

Sois cool à propos de ce que je te disais

Tu fais le contraire de ce que tu as dit que tu ferais (Ce que tu as dit que tu ferais)

Et je finirais par avoir plus peur

Ne dis pas que ce n’est pas juste

Tu étais clairement conscient que tu me rendais malheureux, ooh

Alors si tu veux vraiment savoir

REFRAIN

Quand je suis loin de toi (Quand je suis loin de toi)

Je suis plus heureux que jamais (je suis plus heureux que jamais)

J’aimerais pouvoir mieux l’expliquer (J’aimerais pouvoir mieux l’expliquer)

Je souhaite que ce ne soit pas vrai, ooh-ooh, ooh-ooh, mm-hmm

[Instrumental Break]

VERSET 2

Tu m’as encore appelé

Ivre dans ta Benz

Conduire à la maison sous l’influence

Tu m’as fait peur à mort mais je perds mon souffle

Parce que tu n’écoutes que ton putain de toi

je ne me rapporte pas à toi

Je ne me rapporte pas à toi, non

Parce que je ne me traiterais jamais de cette merde

Tu me fais détester cette ville

Et je ne parle pas de toi sur internet

Jamais rien dit de mal à personne

Parce que cette merde est embarrassante, tu étais tout pour moi

Et tout ce que tu as fait, c’est me rendre putain de triste

Alors ne perds pas le temps que je n’ai pas

N’essaye pas de me faire me sentir mal, je pourrais en parler à chaque fois

Que tu es arrivé à l’heure

Mais j’aurais une ligne vide parce que tu ne l’as jamais fait

Je n’ai jamais fait attention à ma mère ou à mes amis alors je

Ferme-les tous pour toi parce que j’étais un enfant

Tu gâches tout bien

J’ai toujours dit que tu étais incompris

J’ai fait de tous mes moments les tiens (les tiens)

Putain, laisse-moi tranquille

.

