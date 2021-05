Les fans de Billie Eilish pensent avoir repéré un nouveau tatouage secret dans son tournage sur Vogue

OMEGA Montre Omega Seamaster Diver 300m Co-Axial Master Chronometer cadran gris lunette bleue bracelet acier 42 mm

Connue dans le monde entier pour avoir été portée par le plus célèbre des agents secrets, la Seamaster Diver 300 m a connu de nombreuses évolutions au cours du temps sans jamais perdre de son ADN. Ce nouveau modèle de 42 mm de diamètre le prouve une nouvelle fois. Vous apprécierez immédiatement son cadran gris gravé au laser. Moderne, il fait écho au milieu marin auquel est associée cette plongeuse. Il s'associe à la perfection avec deux larges aiguilles, des index luminescents et une lunette bleu marine. Côté moteur, cette montre Seamaster Diver 300 m est équipée du mouvement automatique calibre 8800, certifié Master Chronometer par le METAS. D'une précision et d'une fiabilité extrêmes, elle est dotée d'un spiral en silicium Si14 et d'un échappement Co-Axial. Résistant au magnétisme jusqu'à 15000 Gauss, cette montre est 15 fois plus résistante que ses aînées. Étanche à 300 m, elle symbolise robustesse, technicité et modernité. Portée par un bracelet en acier, elle deviendra assurément l'une de vos plus belles pièces.