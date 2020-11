Les fans de Beyoncé critiquent Jennifer Lopez pour avoir prétendument copié la performance de «Drunk In Love»

La performance des American Music Awards de J.Lo ressemblait étonnamment au duo Grammy 2014 de Beyoncé et Jay-Z.

Cela fait 24 heures que les American Music Awards ont livré leur émission virtuelle et les gens parlent toujours de prises chaudes des gagnants et des performances. Il y a eu quelques moments controversés, non pas parce que les AMA ne se sont pas déroulées sans accroc, mais parce que certains de leurs choix ont suscité des débats. La victoire de Doja Cat pour la meilleure artiste féminine Soul / R & B a continué de faire l’objet de conversations alors que les gens discutent de ce à quoi ressemble exactement la musique Soul et R&B, et Jennifer Lopez est également devenue un sujet tendance après que sa performance frappante ait donné une pause aux fans de Beyoncé.

Lopez est montée sur la scène des AMA aux côtés de Maluma en interprétant « Pa ‘Ti » et « Lonely ». L’artiste multi-mots a revêtu un look similaire à la performance de Beyoncé aux Grammy Awards 2014 où elle et son mari Jay-Z ont donné leur interprétation en direct de « Drunk In Love ». Les fans se sont assurés de souligner les similitudes qui s’étendaient de la tenue de J.Lo à ses cheveux, à l’éclairage de la scène, au brouillard, aux mouvements de danse. Le BeyHive ne la laissait pas partir sans une réprimande, et ils se sont tournés vers les réseaux sociaux pour partager ce qu’ils pensaient de la récente performance de Lopez.

Découvrez quelques réactions ci-dessous et faites-nous savoir si vous pensez que J. Lo a glissé quelques idées de Beyoncé.