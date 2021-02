Les fans de Better Call Saul furieux contre les Golden Globes et le Mandalorian

Ce mercredi 3 février, la liste complète des nominés pour les Golden Globes 2021 a été annoncée et nous avons eu plusieurs surprises. L’un des plus importants est le absence de Better Call Saul dans la catégorie Best Drama Series.

Compte tenu de cela, fans du spin-off Breaking Bad ils étaient furieux contre les Golden Globes et toutes leurs critiques pointaient dans le même sens: The Mandalorian de Disney Plus.

Il est à noter que c’est la première fois dans l’histoire des Golden Globes qu’aucune série diffusée par une chaîne de télévision traditionnelle ne fait partie de la sélection officielle. Toutes les émissions nominées appartiennent à des services de streaming: 3 de Netflix, 1 de HBO et 1 de Disney Plus.







Les fans de Better Call Saul étaient furieux et indignés sur les réseaux sociaux par l’absence de la série parmi les nominés, malgré le fait que Bob Odenkirk a été reconnu dans la catégorie Meilleur acteur dans une série dramatique.

Des acteurs de soutien comme Giancarlo Espósito (Gus Fring), Jonathan Banks (Mike) ou Rhea Seehorn (Kim) n’ont pas non plus été nominés.

Mais la colère des fans ne vient pas seulement parce que Better Call Saul a été oublié. Comme si cela ne suffisait pas, The Mandalorian, le spin-off Star Wars de Disney Plus, a été nominé dans la catégorie Meilleure série dramatique, ce qui a déclenché la fureur des téléspectateurs.

Comme The Mandalorian, la vérité. On parle très peu de la qualité des dernières saisons de BoJack Horseman et Better Call Saul. – Nacho Gómez de Pando (@nacho_depando)

4 février 2021





Les #Globes dorés une fois de plus retirer le cuivre. Le simple fait que The Mandalorian soit nominé pour une DRAMA sur Better Call Saul (en particulier cette saison) dit tout. – Hugo (@huwok)

3 février 2021





Nous pensons que les deux sont des séries très bonnes et différentes. Alors que The Mandalorian mérite sa nomination, il est en même temps difficile de croire que Better Call Saul a de nouveau été ignoré, comme lors des Emmy Awards. N’oubliez pas que la série Disney Plus a remporté 7 statuettes dans ce prix.

Quand ont lieu les Golden Globes 2021?

La cérémonie des Golden Globes 2021 aura lieu le 28 février.